Atender la escasez de agua potable en colonias y comunidades debe ser la prioridad: Arredondo

Debido a que el desabasto y tandeo del agua es una problemática a la que se han tenido que acostumbrar más de 25 mil salmantinos de 11 comunidades, en su mayoría de la zona norte de la localidad, a consecuencia del déficit en su suministro y el abatimiento de fuentes, el candidato de la coalición “Fuerza y Corazón X Guanajuato”, Gerardo Arredondo Hernández, propuso gestionar y redirigir recursos municipales para la perforación de nuevos puntos de abasto, lugar de invertir en obras que carezcan de sustento y viabilidad.

“Tenemos que hablar con los diputados, nosotros lo que podamos gestionar y si hay que meterle recurso municipal a los pozos de agua, se lo voy a meter a los pozos de agua, aunque no haga puentes que nadie pide, aunque no haga puentes que no debían de estar, en un lugar donde hay una falla (geológica), prefiero meterle ese dinero con recurso federal, estatal y municipal para el agua y si tuviera que meter recurso municipal para el agua, se lo voy a meter, porque es prioridad, no puedes tener a la gente sin agua”, aseveró.

Las comunidades con fuentes de suministro abatidas son Los Locos, Loquitos de Domenzáin y de Covarrubias, San José de Mendoza, El Circuito, Loma de Flores y San Vicente de Flores; sin embargo, existen otros 92 pozos de agua que abastecen a las 160 comunidades de Salamanca, a los que se debe evaluar sus condiciones físicas y estructurales, además de buscar nuevas fuentes de abastecimiento, para atender el suministro diario de aquellas localidades a las que únicamente llega el recurso a través de pipas.

“Por estar haciendo otras cosas, nunca se fijaron en lo que se venía, que nos iba faltar agua, en comunidades sin agua, tiene colonias sin agua, pero preferimos gastar en bailes y otras cosas, que habernos preparado en el tema del agua, entonces un tema importantísimo es el agua y el comercio, limpiar nuestras calles, que vuelva a subir, pero todo tiene que ir en paralelo, pero lo primero para que todo esto se dé es obviamente la seguridad”, asentó.

En este aspecto, el candidato del PAN, PRI y PRD consideró que para atender la problemática del estrés hídrico y el abatimiento de fuentes de suministro, se deben innovar modelos de atención que abarquen más allá de las medidas emergentes de perforación, como en su momento lo han realizado las áreas de investigación de la Universidad de Guanajuato, en coordinación con el Colegio de Ingenieros del Agua de Guanajuato (CIAG), que han propuesto un modelo de economía circular al potabilizar el agua tratada, un proyecto que podría desarrollarse en el mediano y largo plazo.

De acuerdo con la base de datos del CIAG, la lluvia que hay en promedio en el estado de Guanajuato es de aproximadamente de 18 mil millones de metros cúbicos, sin embargo, en los últimos años solo se ha tenido una captación de ocho mil, lo que a su vez a mermado la recarga de mantos freáticos, lo que obliga a explotar los 14 mil pozos registrados ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con una extracción anual de cuatro mil millones de metros cúbicos.

