Alza la voz colectivo "Conmigo Si" por personas no binarias

El asesinato del magistrado Ociel Baena en el estado de Aguascalientes, representa la punta de un iceberg de constantes luchas contras las agresiones y crímenes de odio que viven la comunidad LGBTTTIQ+, en medio un país ubicado dentro del segundo puesto con más crímenes hacía este sector, lo que llevó a que el Colectivo "Conmigo Si" de Salamanca levantó la voz e hizo un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto en cuestión de derechos lgbt.



Quino Mars, integrante del colectivo, dijo que este acontecimiento, es un llamando de atención para los activistas de la comunidad de que la lucha por los derechos humanos continua y especialmente en un estado como Guanajuato, en donde, se cuenta con un rezago importante en cuanto a políticas públicas y reconocimiento de las identidades trans y no binarias.

El asesinato de Ociel Baena conmocionó no solamente a los colectivos LGBTTTIQ+ de Aguascalientes, sino a todo el país, en donde, Ociel se convirtió en un símbolo de liderazgo a favor de las personas no binarias, lo que llevó al colectivo Conmigo Si, a rendir un homenaje en su memoria en la Plazoleta Hidalgo y exigir justicia.

“Esta es la punta de un iceberg de violencias que existe en el país hacia nuestra comunidad, somos el segundo país con más crímenes de odio, esto es una alerta para todos los que trabajamos en derechos humanos de que el trabajo sigue y continúa, yo he llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto en cuestión de derechos lgbt, en nuestro estado no hay reconocimiento para las identidades trans y no binarias, no hay un acompañamiento por parte de las instituciones y no saben cómo abordar este tipo de temas y no es por falta de conocimiento, sino que, el odio llega a ser más grande, a pesar de todo el trabajo que los activistas realizan con el gobierno para erradicar este tipo de discriminaciones “, explicó.

Dentro del homenaje, exigieron justicia real y pidieron a las autoridades esclarecer el caso y dar con los responsables.