Buscan impulsar iniciativa de Ley de Cupo Laboral Trans y no Binario en el estado

Las personas trans y no binarios, son un sector vulnerable de la población que se ha enfrentado a la discriminación que afecta no sólo a su desarrollo personal, sino también al laboral, por esto activistas LGBT buscan presentar la iniciativa de Ley de Cupo Laboral Trans y no Binario.

Arturo Alvarez, presidente de Desarrollo Humano y Sexualidad Irapuato (Dehusex), señaló que esta lucha para la comunidad LGBT+ tiene mucho tiempo, y actualmente han tenido reuniones tanto con instituciones privadas como con líderes de varios municipios del estado de Guanajuato.

La población trans y no binario se enfrenta a altas tasas de desempleo por discriminación.

La iniciativa de ley de cupo laboral trans y no binario busca combatir la tasa de desempleo de estos sectores vulnerables a los actos discriminatorios, que si bien a través de sus pláticas han notado que varias instituciones cuentan ya con reglamentos de inclusión y respeto, existen aun casos en los que las personas trans y no binarias se han visto violentados en cosas tan simples como el uso de los baños.

“Nosotros llevamos dos encuentros de personas trans y no binario donde hemos estado recabando información para trabajar a fondo esta iniciativa de ley de cupo laboral, es una iniciativa que va a presentarse ante el Congreso del Estado y queremos que se haga ley”.

Esta iniciativa pretende que se dé empleo a todas y todos con igualdad, las labores en este ámbito han sido realizadas de forma municipal, estatal y en varios estados ya han sido presentadas estas iniciativas que buscan que sea la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sea quien se encargue de regular esto a través de la modificación a la Ley Federal del Trabajo.

“Esto no va a quitar que la iniciativa se presente en el municipio con el ayuntamiento, buscamos meterlo para que sea también como un reglamento, el objetivo es el mismo, que no haya discriminación y se les de oportunidad de empleo a personas trans y no binarios”.

Han realizado encuentros a nivel local donde se ha visto mayor inclusión en instituciones.

La ley de cupo laboral será adaptada a las necesidades del estado de Guanajuato por lo que activistas con la población LGBT+ están trabajando de cerca con especialistas y líderes.

“Hace unos días tuvimos un encuentro con líderes del estado de municipios como León, Guanajuato, Silao, Romita, Irapuato y estuvimos trabajando, compartiendo la idea de la iniciativa como está implementada en otros estados y de ahí tenemos que acondicionarla al estado de Guanajuato”.

Pero para esto es importante también la concienciación y visibilidad de los problemas a los que la comunidad LGBT se ha enfrentado y se enfrenta actualmente, a través de los encuentros con escuelas e instituciones realizados por Dehusex, han notado que existe cada día mas inclusión y respeto, sin embargo aún es un camino largo por recorrer, pues si bien algunas de estas instituciones ya tienen el sentido de inclusión, la discriminación se sigue dando a veces hasta entre compañeros, señaló Arturo Alvarez.

“Que no se olviden que se acaba el mes del orgullo pero nosotros seguimos trabajando e insistiendo, pretendemos que sea una ley la que los obligue a que tengan que contratar pero con todos los derechos y oportunidades”.