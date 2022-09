Siguen excluyendo a Guanajuato en legalización de vehículos extranjeros

Ma. Carmen Ramírez Baltazar, dirigente nacional de la Organización de Comunidades y Ejidos Municipalistas (OCEM) llamó al Gobierno Federal a no politizar el asunto de la legalización de vehículos americanos, luego de que en días pasados se amplió el decreto de regularización en el que fue incluido Jalisco, mientras que Guanajuato sigue siendo excluido y la legalización de vehículos se dificulta para los guanajuatenses.





Politizan legalización de carros americanos.



Destacó que en repetidas ocasiones han hecho la petición de que no se politice la regularización de vehículos americanos en todo el país, sin embargo, no lo han logrado, pues desde que se autorizó la legalización en estados de la fronterizos Guanajuato ha buscado ser incluido y no han sido tomados en cuenta aun y cuando en el estado circulan alrededor de 300 mil vehículos americanos.



Dijo que es evidente que la Federación ha evitado incluir a Guanajuato en los estados donde se puede regularizar vehículos de procedencia extranjera debido a temas políticos, ya que es una entidad gobernada por un partido distinto al que gobierna el país.





Es difícil para guanajuatenses legalizar sus vehículos.





"Se nos informó que se iba a integrar para la regularización el estado de Jalisco y nosotros esperábamos porque muchos compañeros dirigentes de Guanajuato estábamos haciendo la petición que entrara también Guanajuato y hasta ahora no ha habido respuesta alguna".



Manifestó que la regularización ha sido deficiente en los estados donde ya fue autorizada, pues constantemente presentan problemas por caídas de sistema que hacen lentos los trámites y dijo que en muchas de las ocasiones han re agendado las citas a los ciudadanos.









Refirió que el presidente de la República se contradice al decir que el gobierno debe ser cercano al pueblo y cuando los ciudadanos requieren de legalizar sus vehículos americanos son las mismas autoridades quienes ponen las barreras para que no puedan hacerlo.



"Lo político debe hacerse a un lado, el presidente dice y se desdice, dice que debemos estar cercanos al pueblo y no lo hace real, ha sido deficiente la regularización de vehículos".