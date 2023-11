Se reforzará la seguridad para el mes de diciembre

El presidente de CANACO en Salamanca Oscar Macías Jasso comentó que el sector comercial del municipio se encuentra listo para las fiestas decembrinas, señaló que ante la llegada de los aguinaldos se estará reforzando la seguridad en el municipio.

"El comercio local ya están tomando sus medidas, ya se capacitación en algunos cursos en sentido de seguridad, pero estamos en pláticas con los tres niveles de gobierno, ya se implementará más seguridad en las principales avenidas comerciales y en el primer cuadro de la ciudad así como en el mercado", señaló Oscar Macías Jasso, presidente de CANACO.

El presidente de CANACO señaló que a partir del mes de diciembre se empezará a notar más seguridad en el municipio para evitar que se presenten asaltos a transeúntes y comercios en general.

"Quiero invitar a la sociedad a que se prevea, programen sus comparas y retiros de efectivo y lo hagan a la luz del día y cambien sus maneras de hacer las cosas, porque bien sabemos que todo es complicado porque hay más flujo de efectivo, tráfico y más movimiento de gente, por eso necesitamos cuidarnos unos a otros y no vayan solos", explicó.

En este mismo sentido el Gobierno Municipal emitió recomendaciones sobre el aguinaldo, en donde exhorta a la ciudadanía a reportar al Sistema de Emergencia 911 cualquier acto que atente contra la seguridad, así como hacer uso correcto de este número y evitar realizar llamadas falsas o de broma.

La Dirección de Seguridad Pública de Salamanca emite la siguientes recomendaciones para prevenir robos y/o actos que atente contra la seguridad de la ciudadanía, a no comentes cerca de extraños las fechas en que recibirás el pago del aguinaldo, utilizar cajeros automáticos ubicados en bancos, supermercados y plazas comerciales donde haya personal de seguridad, evita hacer retiros en la noche y lugares con poca luz, se recomienda acudir a cobrar el pago de aguinaldo en compañía de alguien de confianza, no portar todo el dinero en un solo lugar, distribúyelo en diferentes bolsas de tus prendas, no aceptes ayuda de extraños cuando estés en el cajero automático.