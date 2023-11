Se mantiene una comunicación constante con los alcaldes de municipios en materia de seguridad: Alvar Cabeza de Vaca

Ante los ataques a elementos de policía registrados en distintos municipios del estado, el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, se han mantenido en contacto con los alcaldes municipales para reforzar la seguridad.

"Seguimos hablando con los alcaldes y con los directores de seguridad de una manera concurrida para darle a conocer los protocolos y poder incrementar la seguridad en nuestros elementos ya sea durante el trabajo o fuera de sus turnos", señaló.

Se busca reforzar la seguridad en los municipios de Guanajuato.

Lo que han realizado son recomendaciones a los gobiernos municipales, mientras que en materia de normativa y operación municipal no la pueden imponer a los municipios. Con la fecha del 17 de octubre en el municipio de Salamanca, se registró un ataque a elementos de policía municipal, dejando como resultado a un elemento sin vida y una más lesionada.

"Habría que revisar es un tema que normalmente no se ventila públicamente en cuales son nuestros protocolos y qué se tiene que hacer para mantener a nuestros compañeros policías más seguros. Esos son temas que se ven con los alcaldes o de manera mensual con todos los encargados de seguridad de los 46 municipios", indicó.

El funcionario señaló que en lo que compete a la seguridad ofrecida por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE), "en manera de proximidad, no habido ningún solo día que no esté operando dentro del municipio de Salamanca, ya sea en su área rural, urbana y en las carreteras que cruzan al municipio, si pueden solicitarlo, pero no ha habido ningún día en que no haya presencia de la policía estatal operando y con resultados dentro del municipio".

En las últimas semanas se han presentado diversos ataques armados en donde elementos de policía municipal, siendo el más reciente una mujer policía en el municipio de Silao en donde además un menor de edad salió lesionado.