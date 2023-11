Incrementan robos un 60% en temporada navideña

El robo a transeúnte, es uno de los delitos que se cometen con mayor frecuencia en México y en Salamanca, no es la excepción, pues de acuerdo a Luis Humberto Guillen Nava, ex ex coordinador de Seguridad Pública, durante los meses de noviembre y diciembre se incrementa esta incidencia y se expande a los sectores comerciales y empresariales, por lo que, la creación de mesas de seguridad con los tres niveles de gobierno para presentar estrategias con el fin de inhibir esta problemática.

De acuerdo a especialistas, el robo incrementa hasta un 60% durante la temporada navideña, ya que existe un mayor flujo de efectivo, derivado de e la derrama económica, el pago de prestaciones y el envío de remesas que se genera a partir de los últimos meses del año.

En ese sentido, Guillen Nava, explicó que, durante el último bimestre del año, el robo a transeúnte y al sector comercial incrementa de manera significativa, por ello, es importante la creación de mesas de seguridad, entre la autoridades y los distintos grupos sociales, en donde, se presentan las problemática y se analizan las posibles estrategias para inhibir esos delitos.

“En las mesas de seguridad, participan todos los mandos de seguridad, Policía Municipal, Mando Único, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE) y Guardia Nacional (GN), ahí se establecen proyectos, cuya finalidad es contar con una coordinación más logística y organizada, para que se vean las estrategias que se tienen que hacer por parte de la autoridad y todo lo que tenga que ver con la seguridad”, indicó.

Dijo que, buscarán una reunión con la autoridad municipal antes de que termine el 2023, con el objetivo de concretar esta propuesta, “ya tenemos varios sectores que van a participar como son los colegiados, asociaciones y los lugares más vulnerables puedan participar en esa mesa de seguridad”.

