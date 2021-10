Se pierden más de mil hectáreas de cultivo por anegaciones

Las recientes anegaciones generadas por el desborde de los Drenes 13 y 20 provocaron la pérdida de más de mil hectáreas de cultivo en la zona norte y poniente del municipio, informó Héctor Ortega Razo, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Local.

Agua alcanza hasta dos metros en cultivos.

El líder de la CNC local dijo que la agricultura salmantina se vio afectada por el desborde de los drenes que generaron inundaciones en los cultivos con hasta un metro o dos de agua, lo que significa que habrá pérdidas totales en las parcelas principalmente de regiones como la comunidad de Lázaro Cárdenas y Los Prietos, que se ubican cerca de la carretera Irapuato Salamanca, entre otras.

Local Agua se filtra hacia cultivos y plaza comercial

Los agricultores invierten de entre 40 a 50 mil pesos por hectárea para establecer cultivos como maíz, sorgo y espárrago, ya que el agua alcanza niveles que no son adecuados para las siembras, impidiendo que el agua pueda filtrarse correctamente.

“A lo agrícola ya nos afecta en gran manera, tenemos ahorita la inundación de mil hectáreas que están con un metro o dos metros de agua, sin embargo todavía no podemos cuantificar las pérdidas económicas (…). Yo les quiero decir que aún no ha pasado el peligro, todavía no estamos libres del peligro porque estas presas tienen un volumen estratosférico y ahorita sigue lloviendo”, explicó.

Además puntualizó que mientras las presas del estado no dejen de soltar agua y continúen las precipitaciones, mientras eso suceda es probable que el volumen del río aumente en lugar de bajar, debido a que las presas están sobrecargadas.