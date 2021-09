Inundadas tres mil hectáreas de cultivos

El presidente del Distrito de Riego 011, Agustín Robles Montenegro, dio a conocer que tres mil hectáreas de cultivos de los municipios de Abasolo, Pueblo Nuevo y Pénjamo tienen problemas de inundaciones y de seguir las lluvias se podría hablar de pérdidas por millones de pesos.





“Este año, las lluvias nos han beneficiado como no lo hacía hace bastantes ciclos, creo que este año se espera un buen temporal. En tanto, en la zona plana qué es la zona de riego en este momento está un poco saturada de agua, pero se espera un excelente año”.

Señaló que en la zona de Salamanca, Celaya, Valle de Santiago, Cortazar, Salvatierra, y Jaral del Progreso no tienen problemas de inundación hasta el momento. No así con la parte de Pueblo Nuevo, Abasolo y Pénjamo donde son partes muy bajas.





“El exceso de agua en estos municipios, no es ocasionado por las presas, es ocasionado por el río Turbio que viene de la Cuenca de León y donde ha llovido bastante, más de lo que se esperaba y sí, tenemos una afectación en esa zona de alrededor de tres mil hectáreas, que si la convertimos en economía es un dineral bárbaro, yo creo que cada hectárea este año va a estar entre nueve o 10 toneladas y si las multiplicamos por cinco mil pesos estamos hablando de un montón de millones de pesos y si no dura mucho el agua puede, salvarse los cultivos de maíz, porque el maíz tolera la lluvia pero no por muchos días”.

La presa Tepuxtepec y la presa Solís que son los principales almacenes de agua de la región y sobrepasan su capacidad; la presa Tepuxtepec se encuentra ocho por ciento arriba de su capacidad, mientras que la presa Solís presenta un excedente del tres por ciento.









El presidente del Distrito de Riego, señaló que de seguir lloviendo en la Cuenca Alta Querétaro y del Estado de México podría traer algunos problemas en Salamanca, por lo que destacó que se encuentran al pendiente con Protección Civil y la CONAGUA para conocer los movimientos que se están haciendo, sin embargo, destacó que de ceder las lluvias no habría mayor problema.