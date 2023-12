Se mantiene una buena organización en los panteones municipales

Ante la saturación de panteones, la Dirección de servicios público llevará a cabo un trabajo de reacomodo dentro de los panteones municipales.

“Nosotros directamente como tal intervenir las tumbas como tal pero hay algunas que por la falta de mantenimiento presenta un deterioro y en algunas de ellas que presenten una intervención mayor no estamos facultados para hacerlo, tal es el caso del panteón de las flores donde hay tumbas que quedaron en el abandono, si tenemos registros de la gente ahí enterrada, en algunos tenemos registros desde 1971 o inclusive desde antes, pero de ahí en adelante tenemos todo el registro de las personas que se encuentran”, comentó Aarón Gasca Aguinaco, titular de Servicios Públicos municipales.

El funcionario manifestó que dentro de la jefatura de panteones, se encuentran trabajando desde le primer momento de tomar funciones, para poder tener un mejor control y registro en los panteones de la ciudad.

“Estamos trabajando y digitalizando la documentación de los panteones para saber cuantos cuerpos hay en cada tumba, porque hay algunas que no cuentan con información y conforme como va yendo la ciudadanía y realiza sus trámites, vamos actualizando todo, pero en cuestión de dejar si hay tumbas que ya tengan tiempo no podemos proceder porque puede llegar el familiar y puede generar problemas para el municipio; es muy raro que estos casos se presenten en los panteones y desde que tomé posesión he estado realizado este tipo de acciones para tener un mejor control en los panteones”, manifestó.

Gasca Aguinaco finalizó externando, “Yo les invito a la ciudadanía de que no se aferren a los panteones, también está el panteón nuevo para que vayan y lo vean el cual puedan conocerlo, ya tenemos todos los servicios y con ello tienen a disposición las gavetas y asegurar en un futuro un espacio”.