Se llevaron a cabo apoyos al sector campesino del municipio de Salamanca

En apoyo entre el municipio, el Gobierno del Estado de Guanajuato y beneficiarios, se hizo entrega de apoyos para el sector campesino del municipio de Salamanca.

“Nos da mucho gusto que estén aquí para hacer entrega de estos tres apoyos que con mucho gusto lo estamos haciendo, sabemos que también es con un esfuerzo de ustedes y lo apreciamos, sabemos que la situación económica está complicado y mucho más en el campo con la escasez de la lluvia y por eso dando la oportunidad, lanzamos estos programas los cuales no se tenían el año pasado y vamos a estar haciendo la entrega de Reconversión Sustentable de la agricultura, árboles frutales y semilla de garbanzo blanco”, comentó el titular de Desarrollo económico Héctor Javier Jiménez Murillo.

Estos apoyos otorgados a los salmantinos, constó de 40 árboles frutales, de la cual la aportación es con 35% apoyo del estado, 35% municipal y 30% de los beneficiarios, además del apoyo a ganado productivo componente pacas gigantes, del cual la aportación fue 45% el municipio, al igual que el gobierno del estado y 10% el beneficiario.

“Son 96 apoyos, se van a entregar 200 árboles de aguacate, 800 árboles de limón persa, ocho mil 670 kilos de semilla de garbanzo blanco y 148 pacas gigantes de maiz, también nos da gusto que duplicamos el presupuesto de este año a comparación del año pasado y todavía ampliaremos más el presupuesto”, señaló el funcionario.

Leticia Diosdado Ruiz beneficiaria por parte del programa de pacas gigantes de rastrojo de maíz, dijo “Yo vengo representando a la comunidad de El Huaricho que fuimos beneficiados con pacas de mi ganado productivo y les agradecemos a las autoridades por el apoyo porque si nos vemos necesitados y casi nunca hay apoyo para todos y con esto es un gran paso para el sector campesino”.

Las autoridades municipales y estatales destacaron la importancia que se tiene con estos apoyos para el sector más importante del estado de Guanajuato, el cual es el rubro al que más se le deben de brindar los apoyos.

“Los beneficiarios son el centro medular de este evento, y bien lo dijeron los beneficiarios hay que aprovechar lo que se nos da, porque cada apoyo que se recibe es una oportunidad que se recibe para crecer dentro de su hogar, comunidad y de nuestro municipio; esto es un apoyo a la economía de la localidad”, explicó el regidor Juan Ortega Gasca en representación del alcalde César Prieto Gallardo.

En representación del Gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato (SDAyR) no ha dejado abandonado el municipio de Salamanca.

“Ustedes saben que entre muchas manos se carga el muerto pues no se siente pesado, pero no dejen solo a Guanajuato y tampoco dejaremos solo a Salamanca, yo quiero decirles que aqui en Salamanca hicimos una bolsa de más de 23 millones de pesos para la gente del campo y mientras ustedes me digan de algun otro programa ya estamos listos, porque somos servidores públicos y cómo no les vamos a echar la mano”, finalizó.