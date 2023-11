Cerrarán agricultores 2023 endeudados

Endeudados y con una afectación a 30 mil productores del campo guanajuatense, debido a las pocas cosechas que se produjeron en 2023 por la falta de agua, es como se cerrará este año, sin embargo, el panorama no parece ser positivo para el sector campesino en 2024, informó, Héctor Ortega Razo, representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Salamanca.

"Las cosas en el campo están totalmente críticas, gravísimas, hay una desilusión porque las cosechas no rindieron lo que debieron de rendir, cosechamos un promedio de 8 toneladas y luego no podemos venderlas porque los precios en los que están tratando de comprarlos son baratos están entre los 4 mil y 5 mil pesos la tonelada, lo que ameritan pérdidas de entre 15 mil y hasta 20 mil pesos por hectárea, ya estamos endeudados y nos vamos a endeudar mucho más”, manifestó el líder campesino.

Esta situación, también afectó a los trabajadores de los agricultores, ya que la descapitalización que están sufriendo impide que puedan pagar a gran parte de su personal, a esto se suman, las 800 mil toneladas de maíz con problemas comercialización en Guanajuato, perjudicando de manera directa la economía agrícola.

“No hemos podido vender el maíz tenemos en las bodeguitas en la casa unos montoncitos de maíz y las otras personas lograron hacerlo, tuvieron que venderlo a como les pagaran, esto nos está descapitalizando y lo que va a provocar es que no podremos salir de los compromisos o deudas, impactando no solo en la economía de los agricultores, sino, también en sus trabajadores y familias y que cada vez complica más la situación”, explicó.

Además, dijo que derivado de los dos años de sequía y la falta de recursos económicos, se prevé que la problemática de agua continúe para el 2024, impactando en el cultivo de trigo y cebada, por lo que, no descartó una escasez de alimentos para los próximos años.

“Ahorita abrieron las puertas a las importaciones de granos libre de aranceles y eso nos partió el queso a nosotros, o sea que como no cobran aranceles traen maíz de otros países, afectando nuestra economía y como no tenemos recursos para el 2024, no podremos establecer cultivos”, finalizó.