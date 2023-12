Crece desinterés de jóvenes por trabajo en el campo

Las nuevas generaciones de jóvenes, ya no están interesados en trabajar en el campo, esto debido a que la actividad agrícola, cada vez es menos redituable debido a la falta de apoyos y subsidios que el gobierno federal ha quitado a este sector, indicó, Héctor Razo Ortega, representante de la Confederación Nacional Campesino (CNC) Salamanca.

Te recomendamos: Fenómeno migrante incrementa demanda laboral en Estados Unidos

De acuerdo al artículo de Seguridad Alimentaria de la revista The Food Tech, en México, el 46% de los agricultores son mayores de 60 años y sólo el 2% tienen entre 18 y 30 años, lo que significa que cada año la participación de jóvenes en la agricultura disminuye, por lo que es importante generar espacios en los que se posicione a la agricultura como una de las actividades claves del futuro.

En ese sentido, Ortega Razo, dijo que, debido a las condiciones en las que se encuentra el sector agrícola en la actualidad, existe un gran desinterés por parte de los jóvenes para continuar con las labores del campo al ya no considerarlas redituables.

Local Tecnificación del campo, clave para salvar los cultivos

“Hay un desinterés la generación de jóvenes ya no hay para que continúen con el campo, al gobierno ya no le interesa lo que es el campo nos tienen totalmente en el olvido y pues, las nuevas generaciones de muchachos que va a querer andar en el campo, para poder pagar las deudas, necesitamos que los que tienen muchachos en el norte manden remesas, pero lo que no tenemos estaremos en una situación crítica “explicó.

Dijo que, la situación como la falta de apoyo, la escasez de agua, la falta de fertilizantes, polinizadores, cambio climático y los recortes presupuestales para el campo y la desaparición de subsidios, ha sido un factor fundamental para que los jóvenes no tengan interés de continuar con este trabajo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2050 el mundo tendrá una población de 9.8 billones de personas, lo que requiere que se produzca 70% más alimento que ahora.