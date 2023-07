Se llena la presa de la olla

GUANAJUATO, Gto.- Las recientes lluvias registradas en la ciudad de Guanajuato, han permitido que la presa de la Olla alcance su más alto nivel, por lo que su tradicional apertura se proyecta para este lunes próximo.

La apertura de la Presa de la Olla, actividad que inició con a fin de purificar el agua durante la temporada de lluvia, se ha convertido en una de las festividades para los capitalinos, símbolo de renovación y unión familiar.





La presa de la olla ofrece de por si un bello espectáculo.





La presa de la Olla, es uno de los recintos más emblemáticos de la capital que fue construida en 1747, es la presa más antigua de la capital, cuya finalidad era la de suministrar el vital líquido a los guanajuatenses.

En esta época. Por la ciudad se dispersaba una gran cantidad de Cajas de agua, las cuales tenían la misma finalidad y que anualmente se limpiaban al ser vaciadas en su totalidad, podríamos decir que a finales del siglo XVII había varios festejos de apertura.





La presa de la Olla a su máximo nivel.





La tradición marca que la apertura se debe realizar el primer lunes de julio, sin embargo, en varias ocasiones se ha retrasado por las sequías que han afectado a Guanajuato.

Se puede decir que la apertura de la presa es la segunda festividad más importante en Guanajuato, ya que es sinónimo de renovación, que sólo es superada por la fiesta de la cueva y San Ignacio de Loyola, uno de los patronos de la capital.





Este lunes una vez más los guanajuatenses podrán ver la apertura de la presa.





Claro, es un hermoso espectáculo que reúne a miles de personas en una verbena popular, que mezcla la delicadeza del vals Sobre las Olas del célebre compositor guanajuatense, Juventino rosas, con el estruendoso sonido del agua que brota a toda potencia de las compuertas de la presa.

La brisa, seduce con su frescura a los presentes, acariciando tiernamente los rostros de quienes fieles a sus tradiciones, año con año forman parte de la festividad, deleitando sus oídos con el vigoroso canto de la presa.





La apertura de la presa tradición anual para los guanajuatenses.





Sin embargo, la festividad se ha visto afectada por los caprichos de la madre naturaleza, pues la escasez de agua ha generado que en ocasiones la presa no llegue a los niveles de agua necesarios para protagonizar el espectáculo.

En 2010, el alcalde Nicéforo Guerrero, decidió emprender trabajos de desazolve en la presa, para lo cual fue vaciada, sin embargo, no contó con que la temporada de lluvias no beneficiaría a Guanajuato, dejando la presa en totalmente seca, dejando a la ciudad sin este particular espectáculo.









Este año, el daño ambiental generó un retraso en la temporada de lluvias y en dos ocasiones, el evento tuvo que ser suspendido, afortunadamente las últimas lluvias fueron benévolas y lograron que los niveles de agua sean los idóneos para la apertura.