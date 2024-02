Se inaugura crematorio municipal en Salamanca

Con una inversión de 928 mil pesos se hizo entrega del equipamiento para el crematorio municipal en el nuevo panteón municipal, brindando el servicio de cremación accesible para la ciudadanía salmantina con un costo menor a los tres mil pesos por cremación.

“Los costos que se tienen por cuerpo adulto son de dos mil 600 pesos, que es lo que viene en las disposiciones administrativas y mil 800 por infantes; esta entrega tuvo un costo aproximado de 928 mil pesos en total”, indicó Aarón Gasca Aguinaco, director de Servicios Públicos Municipales.

“Próximamente el panteón contará con infraestructura de oficinas; gracias a las gestiones hechas por el alcalde César Prieto, se logró la entrega de este equipo de crematorio, con esta entrega culminamos con este compromiso para la gente. Es un equipo nuevo, funciona con gas LP, y con esto podremos seguir ofreciendo nuestros compromisos con la ciudadanía salmantina”.

Este crematorio consiste en un horno de una capacidad aproximada de 250 kilos por carga, en donde el tiempo de cremación de una persona promedio es de dos horas. La estructura es en base a material refractario, un filtro anti contaminante el cual asegura que no emite partículas contaminantes al aire de la ciudad, alcanzando una temperatura de mil grado centígrados, mientras que en la cámara secundaria de más de mil 200 grados centígrados.

Jorge Luis Meneses Rivas proveedor del horno Crematorio especificó que este horno, “está compuesto de 11 quemadores, diez en la cámara primaria y uno en la cámara secundaría; esto es de gran beneficio para la ciudadanía porque la gente se trasladaba a otros municipios a realizar estos proceso de cremación y esta entrega se debió a una buena gestión realizada por el alcalde César Prieto”.

Por parte del alcalde César Prieto Gallardo enfatizó que esta es una de las principales necesidades que se tenían en el municipio. Puntualizó que este crematorio cumple con todas las medidas sanitarias y técnicas para poder dar un servicio de calidad, a la altura y necesidades de la población de Salamanca.

“El precio será muy accesible para las personas, sabemos que lo pero para una persona es el momento de la muerte porque no estamos preparados, ni siquiera para hacer estos gastos y al final todo en la vida y muerte cuesta y es importante que el municipio apoye de esta manera, las gestiones que se hacen en apoyo ciudadano, van dirigidas para el tema de su comercio, estudios y también tiene que ver con los gastos funerarios que se presentan en la ciudad, y hay mucha gente que de plano no tiene la posibilidad por lo que hemos tenido la fortuna de que en Salamanca, las casas funerarias nos han apoyado para poder dar el servicio con la gente que no tiene la posibilidad; y este crematorio es el de beneficiar a la ciudadanía salmantina y traer un ingreso a la administración municipal para que nos permite fortalecer las obras y proyectos que tenemos como administración”, explicó.

César Prieto Gallardo comentó que el presupuesto de ese crematorio fue meramente municipal.