Se enfoca PRI en apoyar al Frente Amplio por México

Mientras se define la convocatoria para la renovación de la mesa directiva del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Salamanca, se continuará en el fortalecimiento del Frente Amplio por México, luego de que participar en la recolección de firmas y los foros en los que se presentaron los aspirantes, para finalmente fuera Xóchitl Gálvez quien encabezará los trabajos de cara al proceso electoral de 2024, así lo informó Guillermo Echeverría presidente del Comité Municipal del PRI.

"Este trabajo interno del partido es al que nos hemos enfocado a través del comité estatal, además de estar en la planeación de visitar comunidades y colonias, estar atentos a los cambios que se vienen en los órganos electorales, vigilando la conformación de los comités seccionales, hay mucho trabajo que está por realizarse, nos faltan manos definitivamente, porque hay trabajo que debemos realizar pero debemos dedicarle tiempo y esfuerzo", externó el representante.

En este sentido, recordó que el proceso del Frente Amplio por México, fue mediante una plataforma en la que cada partido y cada candidato podían registrar por su cuenta las simpatías, trabajo que de manera institucional se desarrolló con las dirigencias estatales.

Respecto a Xóchitl Gálvez, el dirigente municipal reconoció que tiene experiencia en materia legislativa, lo cual consideró valioso en este proceso, en el que al final habrá de coordinar los trabajos del Frente Amplio por México y que la intención es llegar unidos al 2024. "La idea desde nuestra dirigencia nacional es apoyar, sin importar si es o no de nuestro partido".

Por ello, invitó a la población a sumarse a este Frente que busca conformar una plataforma política para el siguiente proceso electoral, el cual está comprometido con servir a la gente y generar proyectos que demuestren ese compromiso de trabajar de manera colectiva.

Por otro lado, en cuanto a una posible reelección al frente del comité municipal, dijo que aún no son los tiempos para pensar en ello, pero es bueno que las personas lo visualicen de esa manera.

"Si lo comentan es bueno, porque nos están visualizando el trabajo que se viene realizando, debemos esperar una convocatoria, entonces son términos que no me gustaría ahorita plantearles, porque no estamos en el momento jurídico para poderlo señalar, simplemente hay que esperar el tiempo y las reglas que el comité estatal nos vaya poniendo", externó.