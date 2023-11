Se dará seguimiento a afectaciones ambientales desde el Congreso del Estado

A través del Congreso del Estado se buscará manifestar las recientes afectaciones a los recursos naturales de Salamanca, luego de que de nueva cuenta las aguas del río Lerma se tiñeron de negro, además de que en su cauce se percibió un olor a hidrocarburo, al respecto el diputado local Ernesto Prieto argumentó que las instancias de cuidado y preservación ambiental han abandonado al municipio al igual que Gobierno del Estado por temas político/electorales.





Diputado de Morena señala el abandono de instancias ambientales y de Gobierno del Estado.





“Lo que se ocupa son acciones puntuales, no nada más venir a darse una vuelta y observar lo que está pasando; nosotros vamos a tomar el tema, es un tema reciente (…) vamos hacer una manifestación al respecto, porque somos salmantinos, Salamanca es parte de Guanajuato a pesar de que Gobierno del Estado excluya a Salamanca de muchas cosas por temas político/electorales, vamos alzar la voz en el Congreso a favor del medio ambiente y en particular del medio ambiente de los salmantinos”, afirmó el legislador.

En este sentido, el representante de Morena ante el Congreso, reconoció que a pesar de que en la localidad se cuenta con presencia de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), no se ha dado el seguimiento correspondiente a las afectaciones al medio ambiente, principalmente en temas relacionados con la calidad del aire y la contaminación del río Lerma.





Afirma que el pueblo puede elegir un cambio en 2024.





“Por eso urge un cambio verdadero aquí en Guanajuato, ya llevamos más de 30 años de gobiernos panistas, lo que necesitamos es un cambio verdadero para que está clase de exclusiones y de acciones y omisiones ya no sigan afectando a los salmantinos y a los guanajuatenses, yo creo que la mejor opción es esa, vienen tiempo de decisiones por parte del pueblo y que el pueblo decida un cambio de rumbo para que está clase de situaciones pueda mejorar”, asentó.

Respecto a las sanciones que se impusieron en 2017 a Petróleos Mexicanos, tras los procedimientos en contra por el señalamiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el funcionario dijo desconocer si las multas fueron pagadas luego de la impugnación que realizó Pemex a las mismas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Esa información en lo particular no la tengo, yo lo que considero es de que el pueblo de Salamanca no puede ser rehén de temas políticos, de pugnas partidistas, al pueblo de Salamanca se le tiene que atender y sobre todo un tema tan delicado como es el medio ambiente, nosotros siempre hemos defendido causas justas y una de ellas es la cuestión medioambiental”, sintetizó.

En contexto

En 2017 la Conagua en Guanajuato dio a conocer que multó a Petróleos Mexicanos con 23 millones de pesos, esto tras detectar irregularidades en la operación de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca, luego de que se iniciaron tres procedimientos de investigación al detectar que Pemex a través de RIAMA generó contaminación en el río Lerma y pozos aledaños, y comprobar la extracción de agua de pozos sin permisos y sin cumplir las disposiciones federales en materia de extracción de agua del subsuelo.