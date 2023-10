Estados y municipios, atrasados en protección civil: Zárate

IRAPUATO, Gto.- Horacio Zárate Acevedo, presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica y uno de los miembros fundadores del Sistema Nacional de Protección Civil, aseguró que el desastre causado por Otis, en Guerrero, demuestra que el país atraviesa por una crisis en materia de protección civil y prevención, dos áreas que no sólo han sido soslayadas por el gobierno federal, sino también por los gobiernos estatales y municipales.





Horacio Zárate, presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica.





En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Horacio Zárate señaló que se calcula que en el país sólo 20% de los municipios tienen actualizados sus atlas de riesgos y sólo 10% tendrían protocolos actualizados para actuar en contingencias provocadas por el cambio climático, como inundaciones o sequías, como ya se están viendo en gran parte del territorio nacional.

"Los gobiernos y la sociedad en general no terminan de aprender que el cambio climático y el uso de energías fósiles han intensificado fenómenos naturales, como los huracanes, incluso en zonas donde antes no era viable que impactaran y no hay planes actualizados de protección civil que contemplen considerar al cambio climático como una causal de riesgos", comentó.

La desaparición del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, dijo Horacio Zárate, ha sido uno de los más grandes errores en el país, pero señaló que lo importante ahora “no es ver lo que ya se hizo, como eliminar ese fideicomiso, sino qué se está haciendo, pues el cambio climático causará más contingencias y nadie está previendo eso, nadie está preparado para eso”.

El presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica señaló que lo ocurrido en Acapulco con el paso de Otis debe dejar muchas enseñanzas, porque fueron una cadena de omisiones que no deben volver a pasar en el país.





Pocos municipios del país tienen protocolos actualizados de prevención.





“El Servicio Meteorológico Nacional, que es el controla la información del cambio climático, las lluvias y temperaturas de nuestro país, alertó a tiempo de lo que sucedería en Guerrero, pero no se llevaron a cabo los protocolos. ¿Por qué? Porque no hay protocolos. Pareciera que la política de protección civil del país es dejar que suceda el desastre y apelar a la solidaridad para limpiar entre todos, alimentar a los damnificados entre todos, pero no de prevenir daños, que sí pudieron prevenirse los más, pero eso demuestra la nula falta de cultura de protección civil en el país”.





Adiós a Acapulco… por un tiempo





Horacio Zárate Acevedo consideró que lo sucedido en Acapulco no deberá quedar impune, pues debe haber responsables y sanciones contra éstos por omisión, pues pudo prevenirse mucho del daño ocasionado.

Además, refirió que la recuperación de Acapulco tardará años, por lo que el puerto ideal para vacacionar estará fuera de circulación por un tiempo.

“Los daños son incalculables y por mucho seguro que tengan los hoteles, reconstruir Acapulco no será cuestión de días, semanas, serán meses y años, porque no hubo esa política de prevención y protección civil que ya necesita urgentemente el país”.





Apostarle a la prevención, el reto del país.





Agregó que el verdadero problema es que no sólo será Otis, sino que podrán venir más fenómenos, pues el calentamiento de los mares es tal, que los fenómenos como éste seguirán y sin una política nacional real de protección civil, los puertos están a merced de la destrucción.

“Si esto hubiera pasado en el Golfo de México, la nueva refinería, la Olmeca, hubiera quedado destruida. De ese tamaño es el impacto y por ello debe haber una real política nacional de protección civil que privilegie la prevención”.





Estamos entre bombas de tiempo





Horacio Zárate Acevedo, quien en 1985 participó en la implementación y elaboración del Manual de Políticas y procedimientos del Sistema Nacional de Protección Civil, cuando laboraba en Petróleos Mexicanos, además de que fue uno de los encargados de instalar comités municipales de Protección Civil en todo el país en 1986, llamó a los gobiernos estatales y municipales a tomar en serio el tema de la prevención, pues fenómenos naturales como el huracán Otis serán cada vez más frecuentes y de una intensidad letal.

Sin embargo, no sólo a eso se enfrenta el país, sino que también por la gran cantidad de empresas instaladas, tanto nacionales como extranjeras, pero con protocolos arcaicos en materia de Protección Civil, “si no se toma en serio a este tema, estamos parados en bombas de tiempo que en cualquier momento pueden explotar y por mucha solidaridad que haya entre los mexicanos, levantarse de una catástrofe nacional será complicado”.

Por ello, hizo el llamado a los gobiernos estatales y municipales a apostarle a fortalecer las áreas de protección civil, a capacitarse constantemente, pues los riesgos que se tenían en 2013 no son los mismos que los de 2023 ni los de ahora serán los que se tengan en dos años, cuando arrecien los estragos provocados por el cambio climático.





Guanajuato podría ser pionero





Horacio Zárate adelantó que Guanajuato podría ponerse a la vanguardia en temas de protección civil, pues adelantó que se está cocinando un proyecto para la construcción de un centro regional de capacitación, profesionalización y actualización de los elementos de Protección Civil.

También Puedes Leer: Local ¿Quieres hacer donaciones para daminificados en Acapulco? Estos son algunos centros de acopio en Irapuato

Este proyecto tendría inversión privada y en donde incluso ya ha habido acercamientos con autoridades estatales para concretarlo en un punto estratégico, de manera que el estado se convierta en la punta de lanza a nivel nacional de la cultura de la prevención y de la atención de contingencias naturales y humanas.

Horacio Zárate aseguró que muchos gobiernos aún no han tomado en serio lo que se vive en el país, como lluvias atípicas intensas, calor extremo, escasez de agua, contaminación excesiva en ríos, lagos y mares, “pues más del 90% de las plantas de tratamiento de aguas no funcionan y el tratamiento de aguas residuales simplemente no existe y es demasiada la irresponsabilidad de los industriales de arrojar residuos químicos a las aguas”.

Aunado a ello, señaló que Guanajuato debe tomar en cuenta que tiene una refinería, como la de Salamanca, la cual no está en las óptimas condiciones, por lo que debe estar preparado para cualquier eventualidad que pudiera generarse y no sólo reaccionar cuando sucedan las cosas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en Guanajuato se tiene una tasa de 1.9 elementos de Protección Civil por cada 100 mil habitantes, cuando lo ideal es contar con cinco, de acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas.