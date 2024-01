Sancionarán a elemento de policía por agresión física a detenido

Tras la difusión en redes sociales y grupos de mensajería instantánea, de un vídeo en donde un elemento de Seguridad Pública somete a una persona detenida en el área de barandilla. El secretario del Ayuntamiento de Salamanca, Jesús Guillermo García Flores, afirmó que se investigará el tema, pues aseguró que no se tolerarán actos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza, en contra de la ciudadanía, por lo que se aplicaría una sanción ejemplar al oficial.

“Ya vi el video, voy a darle vista al Consejo de Honor y Justicia para que determinen ahí porque si tiene que ser un sanción ejemplar en este asunto porque no se puede permitir este tipo de acciones de la autoridad en contra de los ciudadanos”, asentó.

En el video se puede apreciar a la persona esposada y tendida en el suelo, siendo cuestionada por el elemento en activo de la Policía Municipal, quien después de un tiempo, golpea con su pie el abdomen del detenido.

"Esto es inadmisible, nadie tiene derecho de ser tratado de esa manera, y eso debe de tener sus consecuencias hacia el elemento porque por lo que se ve en el video se ve que la persona está dentro del complejo y no se deben de realizar este tipo de acciones y el elemento tendrá que ser llevado al Consejo de Honor y Justicia a recibirla sanción correspondiente", consideró Juan Ortega Gasca, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Movilidad y Protección Civil.

La sanción que se le aplicará al elemento la resolverá el Consejo de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento. "Cuando hay videos como en este caso es más fácil implementar las sanciones, porque hay evidencia clara de quién es y qué es lo que está haciendo, en otro tipo de cuestiones donde no hay evidencia entramos en conflicto porque es la palabra del ciudadano contra la del servidor público; para mí me resulta molesto, yo siempre he sido una persona que dice las cosas que no están bien hechas", señaló.

Aunado a ello Ortega Gasca declaró que si la persona así lo desea, puede proceder legalmente, “nosotros acá solamente hacemos la tarea que nos corresponde y como parte del Consejo de Honor y Justicia yo estaría abonando a que este tipo de acciones no se repliquen".

Por último, el funcionario dio a conocer que se tienen alrededor de 15 casos en lo que va de la administración, en donde se puede apreciar el uso de fuerza por parte de los elementos de Seguridad Pública.