Denuncian abuso de autoridad por parte de los elementos de Guardia Nacional

Ciudadanos denuncian abusos por parte de elementos de Guardia Nacional en donde piden "mordidas". Ante ello el alcalde pide a la ciudadanía a reportar cualquier abuso por parte de los uniformados.

Por medio de una denuncia ciudadana se hizo el reporte sobre abusos de autoridad por parte de los elementos de Guardia Nacional, quienes trataron de despojar a un ciudadano de su dinero, con la ya conocida “mordida”.

El alcalde invita a la ciudadanía a reportar cualquier hecho a las autoridades correspondientes.

De acuerdo al testimonio del afectado, comentó que él viajaba sobre la avenida Valle de Santiago, cuando a la altura de la central camionera fue detenido por elementos de la Guardia Nacional, quienes le realizaron una “revisión de rutina”, en donde le despojaron de 500 pesos.

“Iba circulando sobre la avenida Valle de Santiago cuando me disponía a ponerle gasolina a mi automóvil con dirección al Oxxo Gas, que se encuentra frente a la agencia de la Mercedez Benz, cuando me pararon elementos de la Guardia Nacional para revisarme todo el carro, me pidieron los papeles, les dije que tenía la baja, que era el documento que tenía ya que mi coche está por venderse; me pidieron la licencia, en ese momento me dispuse a dárselas para identificarme, les comenté el porqué del retén, me dijeron que sólo es inspección de rutina para ver si traigo drogas, armas o alcohol, que no es retén; en ese momento me dijeron que si el carro se lo llevan al corralón pagaría mínimo dos mil pesos; a lo que me dijeron que nos arregláramos aquí, 'qué te parece si nos das unos 500 y te vas como si nada'; ante ello me dispuse hablar, pero como que se desesperaron y me dijeron: 'mira, ya mejor vete y danos eso que traes', se metieron debajo de la manga tuve que dárselos porque son muy agresivos con las personas te amedrentan intimidándote”, explicó el afectado.

Ante esta situación se recurrió al alcalde para que fijara una postura ante los abusos que se han presentado en la ciudadanía salmantina por parte de los elementos de la Guardia Nacional. César Prieto explicó que la ciudadanía puede reportar cualquier abuso de autoridad \u0009que sufra por los elementos de seguridad pública.

“Ellos no tienen permitido el retiro de los vehículos, la verdad este tipo de hechos lo tienen que denunciar a la instancia correspondiente, porque no se puede quedar en que alguien dijo; sabemos que hay elementos buenos y malos en todas las corporaciones, pero cuando algún ciudadano viva este tipo de extorsiones, tienen que reportarlo; yo también había escuchado que en algunas colonias, en lugar de ayudar, hacían cosas no muy correctas”, explicó.