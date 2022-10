Sancionará IMSS a General Motors Silao por accidente de trabajador

León, Gto.- El secretario general de la CTM y líder sindical Hugo Varela, dijo que la planta automotriz General Motors Silao, donde hace una semana un trabajador perdió una pierna tras un accidente laboral, será sancionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“La empresa tendrá un castigo económicamente hablando muy importante por parte del Seguro Social porque no tomó las precauciones para que no ocurriera este accidente. No sabría decirles de cuánto o sería cuestión de que el departamento de Cobranza del Seguro Social pudiera estimarlo, les aumenta lo que se llama la Prima de Riesgo, eleva el costo de la aportación patronal”, dijo.

Aseguró que no hay antecedentes de un accidente de esta magnitud dentro de la empresa de autos, sólo el que ocurrió a principios de septiembre donde un grupo de trabajadores de una empresa lechera murieron tras chocar la camioneta en la que viajaban.

“El último accidente fuerte que no teníamos nosotros sindicato ahí fue el de la planta de Leche León donde el trayecto se castiga también por parte del Seguro Social, ese tipo de accidentes porque el trabajador desde que sale de su casa a que regresa está protegido”, dijo.

En cuanto al accidente de la GM, aseguró que el trabajador cruzó una línea roja de prohibido, pero se desconoce las causa del por qué lo hizo aunque no quiso especular ya que la familia está muy devastada.

Dijo que este tipo de accidentes no son normales y que hace falta más capacitaciones en los protocolos de seguridad y conocer a fondo qué fue lo que falló.

“No son de ninguna manera normales esos accidentes, desconozco al momento cuál fue el motivo del accidente, pero es muy lamentable, sobre todo en una empresa de calidad mundial en donde siempre se ha dicho que la seguridad es ante cualquier otra cosa primero. Entonces no sé qué haya pasado, la verdad es difícil que haya un accidente de ese tamaño.

“El seguro social está cubierto hasta para una probable incapacidad de por vida independientemente de los seguros que marca el contrato colectivo de trabajo, aunque otro punto a tocar es la atención psicológica que va a requerir tanto el trabajador como la familia para enfrentar este episodio que les va a cambiar la vida”, agregó.

Comentó que este tipo de accidentes elevan el índice de siniestralidad de la empresa por lo que deberán de tener mayor cuidado.