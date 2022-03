Salmantinos aprueban que se destinen apoyos de la Feria al comercio local

Tras darse el anuncio de la cancelación de las Fiestas de Primavera 2022 y que los recursos que se emplearían sería destinados a apoyos principalmente a micros y pequeños comerciantes; ciudadanos salmantinos manifestaron su aprobación a esta medida siempre y cuando se destinen los recursos a quienes realmente lo necesitan y no se trate de una estrategia para desviar recursos.

Fue a través de una encuesta lanzada por El Sol de Salamanca que los salmantinos expresaron sus opiniones ante este controvertido tema que en los últimos días estuvo en mira social, toda vez que dicho evento se realizaba durante el periodo vacacional de Semana Santa.

En este sentido Arturo Mendoza opinó “Hay que hacer un estudio y apoyar a los comerciantes y erradicar la corrupción con los cobros que se les quieren hacer por la plaza para dejarlos trabajar, hay que ver cuántos negocio cerraron porque no les convenía y si van a ayudarlos implementarlo bien, si no, esa ayuda nada más llegará a la corrupción que tanto aqueja”.

Por su parte Ismari Vaga dijo “espero que no publiquen, ni hagan inscripción a esos programas por internet (...) la gente que realmente los necesita no anda en redes sociales y la mayoría o no tienen celular o tienen uno muy básico para hacer llamadas, ojala contraten gente que realmente vea quien necesitan las ayudas y las usen en cosas buenas”.

Fermín Muñoz señaló “hay calles pequeñas como de una cuadra o media sin pavimento, espero mejor le den la obra a muchas y no solo una empresa salmantina para pavimentarlas con gente de Salamanca (…) se crearan empleos, salarios y derrama en la ciudad para camioneros, albañiles y materialistas, se queda la calle pavimentada y se generó trabajo y dinero.

“Están bien los apoyos, pero que sean justos y a quienes en verdad lo necesiten, porque hay personas que no ocupan y nada mas por pedir apoyos (…) en muchas colonias y comunidades hay muchas necesidades y que el municipio los entregué personalmente porque los presidentes de colonias y de comunidades se quedan las cosas que manda el gobierno” externó Pascual Escoto.

La cancelación de la feria no solo trajo reacciones de la población salmantina, también lo hizo por parte de empresarios y en este sentido Oscar Macías Jasso presidente del CCE, aplaudió la decisión de brindar apoyos siempre y cuando se haya hecho un programa basado en algún estudio para reactivar la economía en Salamanca, lo que abonaría al fortalecimiento de los empresarios para generar más empleos.