A un paso de ser canceladas Fiestas de Primavera

El alcalde César Prieto en conjunto con integrantes del Ayuntamiento, analizará la viabilidad de implementar programas de reactivación económica y apoyos comerciales en lugar de organizar las Fiestas de Primavera, de las que sin duda se tendría una derrama económica para los sectores participantes, sin embargo, para el municipio representa la inversión de un recurso a fondo perdido de entre 11 y 15 millones de pesos.

“La verdad no le veo muchas probabilidades porque no tenemos el recinto, tenemos que invertir una muy buena cantidad de dinero para poder acondicionar un espacio y en segundo lugar a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero una feria municipal conlleva un recurso que es a fondo perdido, aproximadamente para tener una feria más o menos decente son más de 15 millones de pesos para traer artistas de un nivel bueno”, manifestó el edil.

En este mismo sentido, puntualizó que el recurso a invertir en la organización de la feria es un recurso que ya no se recupera, a pesar de ser una derrama económica importante para los participantes; “hemos estado hablando con algunos regidores y si lo que queremos es reactivar la economía o que haya una derrama económica, también estamos pensando en algún programa para apoyar a los comercios locales que durante la pandemia se vieron afectados”.

Aunado a ello, Cesar Prieto se dijo consciente de que muchas personas se encuentran esperanzadas en que se desarrolle la feria de Salamanca y que ante este panorama se estarían suspendiendo por tercer año consecutivo, dos debido a la contingencia sanitaria y en este 2022 por falta de un recinto que este a la altura de la feria que merecen los salmantinos.

“Vamos a ver de qué manera podemos traer a algún artista como lo hicimos con Fernando Delgadillo, un recurso que no sea tan oneroso y que la gente lo pueda disfrutar, sabremos que no va ser igual que una feria tradicional, no tenemos un espacio digno (…) tenemos esa deuda de tener un espacio, un recinto ferial a la altura del de León, que es obviamente a algo que podemos aspirar en un tiempo”.

De igual manera, el mandatario salmantino explicó que en apoyo a la reactivación económica se buscará desarrollar programas y eventos, como el primer Festival del Taco y la Garnacha, celebrado en noviembre de 2021, en el que participaron 30 expositores (taqueros) y se registró una asistencia de más de 12 mil 500 personas en la explanada de la plaza Cívica Miguel Hidalgo.

“Si me pesa un poquito no poder hacer la feria, creo que vamos a optar mejor que el recurso se vaya, si es un recurso a fondo perdido que se vaya en apoyar a la gente que realmente lo ocupa (…) en alguna feria del taco o hasta de las carnitas, porque en salamanca tenemos muy buena gastronomía, no puedo decir que se cancela, quizá se aplace”, concluyó.

La última edición

En su edición 2019 en las Fiestas de Primavera se invirtió un recurso de 10 millones de pesos de los cuales únicamente las arcas municipales pudieron recuperar uno, por concepto del cobro de espacios para la instalación de stands comerciales, juegos mecánicos, teatro del pueblo, personal de seguridad privada, logística, publicidad y limpieza.