Ahora sí que ya nos quitamos las máscaras y ahora sí somos quiénes somos: César Prieto

En base a su convicción de que a Salamanca no se respetó su dimensión poblacional y productiva, en la distribución de recursos de la deuda pública contratada por el Gobierno del Estado, el presidente municipal César Prieto no asistió al sexto informe del Gobernador, además de que declaró que, “ahora sí que ya nos quitamos las máscaras y ahora sí somos quiénes somos”, para referir que se “castigó” a Salamanca en este sentido por no ser de la misma línea política.

“Para qué acudo, a qué voy, sí nos invitan pero la verdad no tiene caso ir a un informe donde no viene nada bueno para Salamanca (…) se platicó y se nos dijo que metiéramos los proyectos, se presentaron los proyectos, por ejemplo el tema de las 11 calles que al final nos dejaron volando, ahí se ve que ya viene de año electoral, ya ahora sí que ya nos quitamos las máscaras y ahora sí somos quiénes somos, yo en lo personal siempre voy a cumplir y no voy a estar viendo quién votó por mí para llevar lo que se necesita, pero en el caso del Gobierno de Estado, pues sí lamentablemente a Salamanca sí hubo un castigo por no ser de la misma línea”, opinó.

Rechaza Estado que temas políticos-electorales influyan en las obras y proyectos

A pesar de ello, César Prieto dijo siempre a deseado lo mejor a sus gobernantes, a pesar de que no siempre se toman las mejores decisiones; “la verdad es que yo siempre le deseo lo mejor a mis autoridades, al Presidente de la República, al Gobernador, no siempre toma las mejores decisiones, porque en el caso de Salamanca de una deuda de 15 mil millones donde a Salamanca, le correspondía cerca de 500, pues no nos llegaron más de 50, 50 y tantos millones de pesos, lo cual obviamente te hace preguntarte qué fue lo que pasó si otros municipios en escala de su de su dimensión de población si se les respetó por ejemplo a León mil 700 millones, Irapuato mil 300 millones, Celaya 980 millones, Salamanca que es el cuarto municipio pues de 980 millones pasaron a 50 ocupando el número 36 de 46 municipios comparados con municipio con la población del 10% de Salamanca”, explicó.

En torno a ello, cuestionó la postura del Gobernador cuando acudió a su toma de protesta como Presidente Municipal, de ser daltónicos y gobernar para todos; “entonces es ahí donde te preguntas, pues no que íbamos a ser daltónicos, no que íbamos a gobernar parejo para todos, y es donde lamentablemente yo creo que el color de donde yo vengo de la marca del partido político de que estoy, si impactó, porque lamentablemente la política tendría que ser para beneficiar a otros, pero no para perjudicar, por el hecho de tratar de opacar a lo mejor el trabajo que podemos hacer aquí en Salamanca, bueno o malo eso ya lo decidirá la gente, a quien perjudican es la ciudadanía”.

Por último, el mandatario salmantino reconoció que en materia de seguridad no tiene nada que reprocharle al Estado, eje en el que siempre se ha tenido el respaldo; “en el tema de seguridad no tengo que reprochar, nada más en el tema de la inversión de obra pública si no hubo ese respaldo; en el tema de seguridad sí hemos tenido las reuniones y han sido muy amables, muy atentos los funcionarios, los comisarios que han mandado para acá y hemos de alguna manera ido trabajando de manera colaborativa y ahí no tengo nada que reprochar”, concluyó.