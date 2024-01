Prefiero apoyo para obras en beneficio de la población salmantina, César Prieto

“Yo prefiero que se aplique el recurso de la deuda estatal porque esto genera una mejor calidad de vida para los ciudadanos, esperamos poder reunirnos con las autoridades estatales”, externó César Prieto Gallardo.





No hemos tenido acercamiento por parte de las autoridades estatales.





“No nos hemos reunido, no nos han buscado, yo todavía no tengo una comunicación por parte de ellos. Yo creo que lo que el gobernador debe de pensar es estar aplicando el recurso que le corresponde de la deuda, porque también el tema de las pavimentaciones, de los servicios públicos y el tema de este recurso origina una mejor calidad de vida en la gente y eso obviamente inhibe o permite sobre todo en los lugares abandonados o con índice delictivos pueda aplicarse este recurso en beneficio de la gente; yo prefiero el recurso porque nos apoya y ayuda principalmente en lugares donde tenemos proyectos”, externó.

El mandatario explicó que él se encuentra abierto al diálogo con las autoridades estatales en donde se pretende que puedan trabajar en conjunto por el beneficio de los salmantinos.





La zona sur es la más necesitada en obra pública.





“Si me buscan y dicen, vamos a poner 200 elementos de FSPE y distribuirlos; nos ponemos de acuerdo y aquí no importa, el tema es beneficiar a la ciudadanía; en el tema de pavimentaciones tenemos algunas calles, también tenemos un paquete que este año vamos a aplicar 66 obras, estamos haciendo nuestro POA en donde estamos metiendo las obras donde tenemos proyecto ejecutivo, algunas de ellas no tendrán recurso pero estamos esperando si llega el recurso adicional de parte del estado u otro lado pueda hacerse una suficiencia y poder dar recurso a esa obra. Lo que queremos es ya iniciar el proceso de aprobación del POA para que en su momento podamos construir una obra; yo lo he dicho también que la zona sur es la más abandonada, tenemos la continuación de la Avenida Sol para que salga al libramiento y es una obra que estamos planteando”, puntualizó.

De igual manera, Prieto Gallardo dijo, “yo entiendo que es año electoral y hay el interés de que a Salamanca no vengan cosas buenas y a pesar de eso estamos haciendo el esfuerzo con el recurso de la gente de Salamanca; Yo espero que nos busque y podamos sentarnos a platicar”.