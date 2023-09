Sin respuesta a exhorto realizado a Gobierno del Estado

Luego de más de una semana en que el ayuntamiento aprobó el exhorto al gobierno del estado para la asignación de recursos de manera, el presidente municipal, César Prieto, informó que aún no se ha tenido respuesta al respecto, así como ningún señalamiento respecto a las posibles observaciones a la cartera de proyectos entregados, por lo que al momento se continúa sin tener conocimiento al presupuesto que podría acceder el municipio derivado de la deuda pública contratada por el estado.

“En este momento, las mesas de trabajo que tuvimos de las pavimentaciones, la concurrencia con Sedeshu que fueron de 60 millones (de pesos), de ellos, y 60 de parte nuestra, se están atendiendo en esa mesa de trabajo, pero lo que nosotros presentamos en el exhorto, es el tema de que también nos validen otras 23-24 vialidades para que puedan entrar pero en paquete de deuda, hasta este momento al parecer no nos han respondido de este tema del exhorto, pero vamos a seguir ahora sí que teniendo la comunicación o contactando para beneficiar a esta gente que yo, en el exhorto, en el video que mandé, también quiero aclararlo, mucha gente me dice: 'oye César vi tu video que hiciste, dónde señalas ciertas calles y no viene la mía', si no viene es porque ya está concurrida con Sedeshu, que son 25 calles”, aclaró el edil.

Requiere Salamanca recursos para desarrollar obra pública. / Fotos José Almanza | El Sol de Salamanca

En cuestión de la revisión de proyectos, el mandatario salmantino reconoció que “sí ha habido revisión en el tema de los proyectos, salvo los del trabajo que hicimos la mesa de trabajo, son los que hemos estado sacando adelante, faltan todavía los del exhorto”, añadió.

Durante la cuadragésima octava sesión ordinaria de Ayuntamiento, el pleno del ayuntamiento exhortó al estado apoyar a Salamanca con obra en la deuda pública solicitada por el gobernador, Diego Sinhue, esto con la totalidad de los miembros del ayuntamiento.

“El problema es que en este caso Salamanca tiene mil 800 millones en proyectos, yo sé que tampoco somos el único municipio que hay en el estado de Guanajuato, sin embargo, derivado del rezago que se tiene para un municipio tan importante (…) Salamanca es el cuarto municipio en población y los proyectos ejecutivos que se tiene mucho tiene que ver con voluntad política”, expresó.