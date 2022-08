Generan transportistas conflictos viales al permitir ascensos y descensos en lugares no permitidos

A pesar de los constantes llamados de concesionarios y autoridades de Trasporte a operadores del servicio de transporte público urbano y suburbano continúan infringiendo el reglamento al detenerse en puntos restringidos, así como hacer base en los puntos de ascenso y descenso, lo que propicia congestionamientos viales principalmente en zonas comerciales.





La dirección general de Movilidad genera hasta 25 apercibimientos semanales a los operadores.





Ante ello automovilistas piden a las autoridades y mismos concesionarios sancionar a los conductores que infrinjan el reglamento de Transporte, de manera económica y administrativa respectivamente, ya que además de afectar los tiempos de traslado de terceros, afectan al medio ambiente con mayor emisión de gases derivadas de los congestionamientos viales, lo anterior en base al artículo 85 fracción XVIII del reglamento de Movilidad y Transporte Público de Personas en sus Modalidades de Urbano y Suburbano.

“Este es un problema en general, se ve en todos lados de la ciudad, pero en zonas comerciales se nota más por el trafico que ocasionan los microbuses, es muy molesto en ocasiones estar detenido 15 o 20 minutos en el trafico por culpa de los operadores que hacen base donde no deben o se detienen a subir o bajar pasaje en donde no deben como avenidas o calles muy transitadas”, refirió Ernesto Rojas.





La principal problemática se refleja en zonas comerciales.





Un ejemplo de ello, es que a pesar de que la periferia del mercado Tomasa Esteves cuenta con cinco puntos asignados para el ascenso y descenso, la mayoría de los usuarios que acuden a realizar sus compras solicitan el servicio del transporte público en lugares no establecidos e incluso a media calle, lo que pone en riesgo su integridad y puede ocasionar un accidente.

“Es muy molesto que vas detrás un micro y va parándose cada cuadra, no es que se esté en contra de su trabajo pero que se haga bien, porque así afecta a los demás conductores y en ese caso mejor que los sancionen, que les pongan multas altas por parte de las autoridades y que sus patrones los descansen si no entienden, de otra manera la gente no va entender”, consideró Arturo Rodríguez.





En las 60 rutas urbanas y suburbanas, se cumple en un 98% con la normativa del uso obligado de cubrebocas.





El servicio en Salamanca

En las unidades que conforman el padrón vehicular de las 60 rutas urbanas y suburbanas, se cumple en un 98% con la normativa del uso obligado de cubrebocas; por lo que la dirección general de Movilidad genera hasta 25 apercibimientos semanales a los operadores en este sentido de pasajeros que no lo portan de manera adecuada o retirárselo a bordo de las unidades, por esta misma falta se tienen cinco reportes de negación de servicio por no portarlo.