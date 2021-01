Reyes magos obsequian juguetes austeros frente a crisis económica

Aunque los comerciantes de juguetes registraron una baja de hasta el 30% en las ventas con relación al Día de Reyes del 2020, en este festejo del 2021 tuvieron una mejoría inesperada, particularmente en artículos que no utilizan baterias.

“Fueron buenas las ventas para comerciantes pese a crisis económica. Quedaron poquitos juguetes, pero lo venderemos en el año. Yo lo vendo por Facebook o voy a los ranchos y allá los vendo también, dijo Marha Patricia, integrante del Tianguis Unión Solidaria de Comerciantes Fijos y Semifijos.

Reconoció que los niveles de consumo disminuyeron en un 30% comparados con el 6 de enero del 2020 debido principalmente a la crisis económica que generó la pandemia por covid-19 y las restricciones en la movilidad de personas.

“Aun con esto, salimos a flote, también porque no traíamos mucho juguete y a que es del económico...la gente busco ahora lo económico ya que está muy golpeada la economía”, dijo.

Expuso que En la mayoría de los puestos se ofertó una mayor variedad de productos que no utilizan baterías, ya que además de ser más costosos son más frágiles. “Yo traigo accesorios para las barbis hasta de 10 pesos y fue lo que me ayudó mucho, porque mucha gente no trae cosas para las muñecas. Aunque algunas gentes quieren muñecos de pilas, no traen accesorios o se los venden independientes”.

Algunos comerciantes de juguete vendieron en este día productos electrónicos con precios de entre mil y dos mil pesos, mientras que los que tuvieron una mayor venta fueron los de mercancía económica de entre 100 y 250 pesos.

Aunque faltaron varios comerciantes que no se instalaron debido a que no pudieron surtirse de mercancía, más de 100 tianguistas estuvieron ofertando los productos hasta este miércoles para dejar libre el espacio a partir de mañana.