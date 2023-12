Requieren estaciones de monitoreo actualización

De acuerdo al presidente del Patronato de la Calidad del Aire en el Estado de Guanajuato, Joel Berlín Izaguirre, consideró es necesario actualizar y ampliar el espectro de medición de contaminantes de las estaciones de monitoreo para la medición de la calidad del aire; con la finalidad de detectar la naturaleza de los constantes “malos” olores en el ambiente en la zona urbana de Salamanca.





Se tienen cuatro estaciones de monitoreo.





“Se ha estado manejando como aceptable, pero el detalle es que la incongruencia porque podemos tener una calidad del aire buena o aceptable pero hay cosas que no se miden porque no están bajo norma o no existen aparatos para medirlas, porque no existe la modernización, investigación y son otras cosas que se necesitan hacer y no se han hecho”, comentó.

Por ello, el Patronato de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato, reclama la modernización para que se pueda tener una mejor calidad en la entidad.





Se necesita una actualización en las estaciones de monitoreo.





“El Gobierno del estado trató de hacer unos cambios sobre las instalaciones que se tienen sobre una estación de monitoreo para gases no conocidos, se está haciendo una investigación pero no hemos encontrado tampoco el apoyo de las instituciones de investigación como son los centros propios de universidades o centro de investigación, se requiere mucho dinero, infraestructura y no se ha realizado hasta este momento”, enfatizó.

Berlín Izaguirre, señaló que es necesario que se pueda tener una mejor calidad de aire tanto a nivel estatal como a nivel municipal, mejorando las estaciones de monitoreo ubicadas en los cuatro puntos del municipio.

“Falta que los centros de investigación se involucren y nosotros podamos platicar con ellos para ver qué es lo que se requiere y ver hasta dónde tienen el alcance y conseguir el dinero de CONACYT para poder hacer este tipo de investigaciones o inclusive buscar la participación de fundaciones de otros organismos internacionales”, finalizó.