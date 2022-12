Renueva Colegio de Psicólogos mesa directiva

Carlos Hadriat Ramos Arellano, fue elegido como nuevo presidente del Colegio de Psicólogos de Salamanca para el periodo 2023-2024, cargo que será asumido a partir de enero y cuyo principal propósito, es seguir proyectando y posicionando la carrera de psicología como una materia necesaria, en los ámbitos de la salud como empresarial.

Es así que la mesa directiva, quedo conformada de la siguiente manera; presidente Carlos Hadriat Ramos Arellano, vicepresidente Juan Carlos Gutiérrez Ceja, secretaría Guadalupe Bustos, tesorera Mari Carmen Ambriz, Mejora Continua Pamela Quintanilla, y Servicio Social de Índole Social Fabiola Aracely Razo.

En ese sentido, Ramos Arellano, agradeció el trabajo ejercido por la mesa directiva saliente durante los últimos dos años, pues a pesar de la pandemia se logró sacar adelante las actividades del colegio, a través de las atenciones a la población y la labor social realizada como fue la entrega de juguetes el 6 de enero.

Además, dijo que como presidente electo, ha comenzado a trazar la línea de trabajo a rumbo al próximo periodo, entre las que destacan; jornadas psicoeducativas en comunidades y colonias, cursos y talleres, además de colaboraciones con INAEBA y Planet Youth, para evitar que los jóvenes y adolescentes consuman sustancias toxicas, así como ferias de la salud mental a efectuarse principalmente durante la celebración del psicólogo.

“Mi elección me tomó por sorpresa era algo que yo no me esperaba, y creo que fue un reconocimiento a la labor que hemos realizado en el colegio (...), me gusta mucho el impacto social que puede hacer el psicólogo, siento que hace falta más presencia y que las autoridades pertinentes den las bases herramientas necesarias para que puedan trabajar en comunidades”, explicó.

Con 15 años como integrante del Colegio, Carlos Hadriat Ramos Arellano, es egresado de la Universidad politécnica Veracruzana campus Poza Rica, Veracruz, además de esa preparación también cuenta con especialidades en psicología clínica y consultoría privada.

A lo largo de todo ese tiempo, se ha destacado por ser una profesional preocupado por su profesión y por reforzar el servicio de atención a la población, de acuerdo a sus necesidades.