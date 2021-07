Regreso a las aulas debe ser con seguridad para todos: Obispo

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, dijo que si bien es necesario que los estudiantes vuelvan a clases presenciales, sobre todo los niños para fortalecer su capacidad de socializar, el regreso tiene que hacerse de manera segura, para que las aulas no se conviertan en focos de infección de la Covid-19.

Por ello, dijo que todavía debe discutirse mucho cómo es que debe darse este regreso a las aulas y que todo sea consensuado y no sólo la voluntad de una persona por la que se dé este regreso a clases.

“La educación nos corresponde a todos, ha provocado mucha dificultad el que los niños no regresen a clases, pero también crea mucha inseguridad el que se regrese sin los medios, modos y formas que se necesita para que puedan tener esta educación.

“(...) Urge, se necesita y nada puede suplir la presencia, sobre todo en los primeros años, quienes estamos más grandes y tenemos cursos de nivel de otro estilo, sí sirve la educación virtual, pero en niños, en adolescentes, en jóvenes se necesita mucho la presencia física, pero siempre bien asegurado con todos los cuidados y consensuado con todos, padres de familia, maestras, maestros, todo el personal y ojalá y ya podamos estar vacunados todos para ese tiempo, aunque con las dudas que nos ha dejado las vacunas”, dijo el Obispo de Irapuato.





El regreso a clases se tiene que hacer de manera segura y responsable, señaló el Obispo.





Por ello, Enrique Díaz llamó a no tomar a la ligera el tema del regreso a clases, en donde recordó que la petición de los maestros es que secumplieran las tres V, es decir, que el semáforo estuviera en verde, que fuera voluntario y todos estuvieran vacunados, por lo que la discusión tiene que darse a fondo.

“Es una urgencia involucrar no sólo la decisión de una persona, sino involucrar a todos los que van a tener que participar en este regreso a clases, se tendrá que hacer de un modo muy responsable y muchas escuelas están carentes de todo, se tendrá que hacer de un modo muy consciente y no sé qué vaya a resultar ahorita, se nos dice de esta tercera ola de contagios, entonces yo creo que no se puede decir nada más 'regresen', sino es una responsabilidad y un compromiso de todos, padres de familia, maestros,directores, escuelas, alumnos que lo hagamos de una manera responsable”.