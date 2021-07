Autoridades, rebasadas ante desaparición de personas: Obispo

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, aseguró que las autoridades de todos los niveles pareciera que se han visto rebasadas para poder dar atención y respuesta a las personas que tienen familiares desaparecidos en todo el estado.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Regreso a las aulas debe ser con seguridad para todos: Obispo





Durante su mensaje dominicial, el Obispo de la Diócesis de Irapuato señaló que ha estado con familiares de personas desaparecidas y ha encontrado que para ellos “es un dolor no poder encontrar a la persona, no saber en dónde está, no tener ni siquiera un cadáver al cual llorarle, al cual rezar”.

“A veces da la impresión de que las autoridades están ya superadas y no fueran capaces de sostener una seguridad y sostener un equilibrio en nuestra sociedad, necesitamos seguir insistiendo y seguir apoyando a quienes tienen desaparecidos, es un dolor muy grande, conozco a familias que hace poco perdieron o no saben de un ser querido, conozco a familias que hace dos o tres años que no tienen noticias de un ser querido y parecería que no hay forma, no hay modo en que se pudiera atender.

“Este sí sería un llamado a quien corresponda que nos den posibilidades de poder encontrar y de buscar a nuestros seres queridos”, dijo el Obispo de Irapuato.





Enrique Díaz Díaz llamó a las autoridades a brindar más ayuda para localizar a los desaparecidos.





Enrique Díaz Díaz manifestó que las personas no pueden llegar a un punto de acostumbrarse a la violencia, por lo que reiteró el exhorto para buscar mecanismos que permitan ir disminuyendo a ésta de la cotidianidad del estado.

“En este tema de la violencia, en el tema de los desaparecidos, de tantos muertos, a mí me preocupa que nos podamos acostumbrar a que hay violencia y ya nomás no me pase a mí, pero yo creo que es un tema urgente, muy urgente, tantos desaparecidos y que debe atenderse”.

En Guanajuato, de acuerdo con el último reporte de la Subsecretaría de de Derechos Humanos, Población y Migración, hay mil 289 personas desaparecidas desde el primero de diciembre de 2018 a la fecha.

Además, en Guanajuato hay dos de los municipios del país con más fosas clandestinas, como son Salvatierra y Acámbaro, con 65 y 37, respectivamente, mientras que en estos municipios se encontraron 79 y 75 cuerpos en fosas, respectivamente.