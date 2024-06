Registra nueva escalada precio del cilantro, se oferta en 120 pesos el manojo

Variaciones que van desde un 233% a un 480%, han registrado productos del campo en Salamanca, en especifico, el cilantro, el chayote, la lechuga y el aguacate son algunas de las hortalizas, plantas y frutos, que mayor incremento han registrado debido a su escasez que generó la falta de lluvias durante el pasado ciclo agrícola; en torno a ello comerciantes han se han visto obligados a modificar sus precios de venta al público.

En un recorrido a través de los puertos de frutas y verduras del mercado Tomasa Esteves, El Sol de Salamanca pudo constatar que los productos que aumentaron de precio fueron el cilantro al pasar de 25 a 120 pesos por manojo, en tanto el chayote se oferta en 110 pesos cuando hasta hace apenas unos días se ve día en 25 pesos el kilogramo, una pieza de lechuga se puede adquirir por 35 pesos actualmente, mientras que días a tras antes una pieza oscilaba en los 15 pesos, el aguacate por kilogramo se encuentra 95 pesos y antes tenía un costo de 45 pesos.

Ernesto Lara, quien atiende su negocio de verduras, señaló que derivado del alto precio ya no se regalan manojos de cilantro, “anteriormente cuando las amas de casa venían a hacer sus compras al final le preguntábamos si le poníamos cilantro, ese iba de regalo, pero ahorita ya no podemos darnos ese lujo, ya está muy caro, ahorita lo menos que estamos vendiendo son de 10 pesos en adelante, ya que el manojo que nosotros compramos en 120 no pesa ni un kilo, ahora ya que nos dicen que si les regalamos, con la pena contestamos que ya no podemos".

En este contexto, el comerciante indicó que la falta de lluvias generó una baja producción de algunos productos del campo, lo que ha obligado tanto a los productores, como a los mismos comerciantes a incrementar su precio; “en sí, la principal razón fue la falta de lluvias, ya que estos productos en su mayoría son de temporal, aunque también existen de riego pero es menos, porque ahí el gasto aumenta por los riegos, que se suman a los que son de cajón la distribución y el gasto en la gasolina, las lluvias también afectan a ciertos productos, como la fresa, por ejemplo”.

En los diferentes puestos del mercado no sólo el cilantro ha aumentado su precio, hay otra verduras, frutas y hortalizas que también están por encima de su precio y los clientes prefieren no comprar, como Mónica Robles, ama de casa, “en comparación entre el cilantro y el chayote, uso más el chayote para la sopa de verduras, prefiero no comprar o comprar menos, es como todo igual cuando la carne o el pescado sube, tenemos que buscarle para hacer rendir el dinero”, comentó.