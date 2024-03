Recuerdan a Nadia Rodríguez Saro Martínez

Cuatro años de ausencia de anhelos, de llanto, melancolía e impotencia por no saber quiénes, quién o porqué Nadia; han vivido su madre Marina Martínez, su padre, familiares, amigos, que se reunieron para honrar su memoria a cuatro años de su muerte, arreglos florales, veladoras y plegarias por su descanso eterno y la esperanza de justicia que seguirá latente sin importar el paso del tiempo.

En este memorial su madre leyó una carta que escribió para esta ocasión en el cuarto aniversario luctuoso de su hija:

“Un día 8 de marzo del 2020, Día Internacional de la Mujer, yo Nadia Rodríguez Saro Martínez, fui asesinada, acribillada de múltiples impactos de bala me quitaron la vida a mis 22 años, arrebatándome, todos y cada uno de mis sueños, no hay resultados de respuesta de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, por lo acontecido ese fatídico día".

”Quiero pedirles que continúen luchando hombro con hombro, tomadas de la mano; esta lucha no solo es mía, es de todas a quienes nos han quitado la vida, participé en un ejercicio de sororidad en la Ibero de León, escribiendo una carta la cual también borraron de mi cuenta, porque si algún día soy yo, quiero ser la última, más sin embargo, han sido muchas más después de mí”.

”Me duele mucho ver a mi mamita llorar y cuando me recuerda al pronunciar mi nombre se le quiebra su voz, y a toda mi familia, amigas, compañeras de escuela, cuánto me extrañan y lo mucho que quisiera abrazarlos, y lo hago aunque no se den cuenta de ello; la justicia aún no puede llegar para muchas de nosotras, pero llegará tengan fe y así será, mi voz será escuchada a través de todas ustedes y sobre todo de mi mamá, que no ha cesado de pedir se haga justicia para mí, gracias por todo el cariño, la amistad y el amor, todo lo recibo con su alegría y va de vuelta; pide justicia mamá por mí y por todas estoy contigo mamita”.

De esta manera, Marina Martínez pidió por enésima vez justicia para su hija, un proceso que ha sido largo pero sobre todo lleno de incertidumbre ante los pocos o nulos avances que se han tenido en torno a las investigaciones, lo cual atribuyó a que posiblemente las autoridades han dado carpetazo al caso, a pesar de los “supuestos” avances que la Fiscalía no pudo compartir por que aún continúa abierto el expediente.

“Por favor retomen el caso de mi hija, revisen ese expediente y que se pongan a trabajar, porque no es justo lo que yo he vivido cada día de mi vida, lo que mi familia ha llorado, no es justo, que a una chica tan brillante le hayan quitado su vida, sus sueños, sus proyectos y que nadie nos escuche, que seamos invisibles para las autoridades (…) en una ocasión mencionó el Fiscal Carlos Zamarripa que sí qué había detenidos, pero no podían dar ninguna información porque estaba en investigación y que es muy delicado, por lo cual no pueden dar datos, yo considero que realmente le dieron carpetazo al expediente de mi hija, ya lo hicieron”, opinó.

Luego de que las candidatas a la gubernatura, externaron su postura que tanto el Fiscal General del Estado y el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, concluirán su ciclo de cara al próximo periodo de gobierno; Marina Martínez consideró que la candidata que llegue a ocupar el cargo podría tener mayor empatía por el caso de su hija y permitir que su expediente sea retomado para esclarecer estos hechos, que terminaron con los sueños, los anhelos y la vida de una joven salmantina.

Este memorial se realizó a escasos metros de donde Nadia Rodríguez, perdió la vida la madrugada del 8 de marzo de 2020, al ser víctima de un ataque, del cual recibió más de 40 disparos de arma de fuego de diferentes calibres.