Convocan marcha por Lorenza Cano

Integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, realizó la convocatoria a las madres buscadoras a marchar por Lorenza Cano Flores a 50 días de su desaparición forzada, el punto de reunión se estableció a las afueras del Estadio Olímpico Sección 24, el próximo viernes 8 de marzo en punto de las 15:30 horas, de dónde avanzará el contingente hasta el primer cuadro de la ciudad para exigir la localización de su compañera.

A casi dos meses son nulos los avances que se han tenido en las investigaciones, a pesar de la impugnación que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE), tras la liberación de dos presuntos implicados en privar de la libertad de la buscadora y asesinar a su esposo e hijo, la noche del pasado 15 enero; en torno a ello el juez de control argumentó que no hubo elementos suficientes para que fueran vinculados a proceso.

“Lorenza no merece ser ignorada de esa manera, a diario hemos estado trabajando, no le hemos parado (...) las personas que tenían detenidas posiblemente eran los culpables, porqué los soltaron teniendo esa información (…) las buscadoras corremos bastante riesgo, por simplemente el hecho de ser buscadoras, Lorenza fue desaparecida a siete cuadras de mi casa, eso me pone en riesgo, soy la representante del colectivo más sin embargo, yo no me voy a esconder, no me voy a intimidar”, asentó Alma Lilia Tapia vocera del colectivo.

Omiten autoridades llamados

Desde el pasado 19 de enero, luego de cuatro días de la desaparición forzada de la buscadora salmantina, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, solicitó al comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que se solicitar al Gobierno de México coordinar la búsqueda en vida de Lorenza Cano e informar puntualmente los avances del caso, a pesar de ello, hasta la fecha no se ha llevado a cabo la reunión de seguimiento entre las autoridades federales y locales, ni se han dado mayores pormenores de la investigación.

Ante ello, el colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato exigen continuar la búsqueda de Lorenza en la que se involucre a la Comisión Nacional de Búsqueda de manera proactiva, con una brigada permanente que se coordine con la comisión de búsqueda de Guanajuato.