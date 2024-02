Conviven miles de salmantinos entre ductos de Pemex

A diferencia de ciudades del Corredor Industrial como Celaya, Villagrán, Irapuato, León e Incluso San Francisco del Rincón, en Salamanca las tomas clandestinas realizadas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) se han detectado en el interior de predios particulares, debido a que existe una invasión del derecho de vía de tramos federales, sobre todo realizada por escuelas, templos, centros de salud, centros comerciales, industrias, viviendas e incluso inmuebles municipales y federales.

Por esta situación, el delito de robo de hidrocarburo supone un riesgo para quienes residen sobre o en inmediaciones de la zona de ductos, pues prácticamente éstos corren por zonas habitadas o concurridas, como las propias escuelas o parques recreativos.

En junio de 2022, en la colonia La Cruz, ubicada a unos 800 metros de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor, fue detectado un inmueble que fue construido sobre un ducto de Pemex y dentro descubrieron una toma clandestina por done robaban hidrocarburo; meses después, antes de concluir ese mismo año, se encontró otra toma que propició el derrame de combustible al interior de un campo de cultivo en inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas.

Este delito ha generado en violencia, inseguridad y consumo de sustancias.

Y como esos casos han sido varios, en donde se aprovecha esta invasión de los derechos de vía federal para construir sobre ductos y ordeñarlos.

En torno a ello, el presidente municipal, César Prieto Gallardo, reconoció que esta es una realidad que se vive en Salamanca, misma que ha generado en violencia, inseguridad y consumo de sustancias, cuyo delito se incrementó ante la pasividad de autoridades de los tres niveles de Gobierno.

“Ahorita lo que más padecemos es el tema de la inseguridad y ese tema no nació de la noche a la mañana, fue permitido por autoridades que durante mucho tiempo permitieron el famoso huachicol, por aquí hay muchas tomas, porque tenemos la refinería, sabíamos de gente que de repente se hizo millonaria porque estaban ordeñando, pero en eso había la complicidad del Gobierno Federal, Estatal y Municipales, por eso hoy después se vino el tema de las adicciones, de las drogas y hoy es importante su participación”, externó.

Más de 300 investigaciones por huachicoleo en 2023

Los ductos de la Refinería Ingeniero Antonio M. amor atraviesan 17 de 46 municipios de Guanajuato.

En cuanto a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas e investigación iniciadas en las agencias del Ministerio Público de la Federación, el Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en Guanajuato, de enero a diciembre de 2023, la Fiscalía General de la República inició 346 carpetas de investigación por la violación a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; además, tan sólo en enero de este año se iniciaron 47 carpetas de investigación por este delito.

Dentro de la ciudad, los ductos que conducen a León y a Guadalajara se localizan contiguamente a las colonias, Ampliación Bellavista, 1910, El Deportivo, Lázaro Cárdenas, Reforma, La Cruz, La Luz, San Francisco de Asís, Palo Blanco, Tierra y Libertad al igual que las escuelas Alfonso Sierra Partida, Moisés Sáenz Garza y CETis 62, que entre las tres suman alrededor de tres mil alumnos.

En el caso del ducto que va hacía Morelia pasa por las comunidades de La Luz, San José de Uluapan, Las Conejas, Lobos, Palo Alto, La Tinaja, así como cerca del plantel del Conalep, por mencionar algunas.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos, durante 2023 en Guanajuato fueron detectadas 538 tomas clandestinas, de las cuales 168 fueron en Pénjamo, 92 en Apaseo el Alto y 73 en Salamanca.

Fallida reubicación de escuelas

Durante más de tres décadas, se buscó la reubicación de la secundaria Alfonso Sierra partida y la primaria Moisés Sáenz Garza, que fueron edificadas sobre ductos de Pemex, incluso en 2017 se informó que se te tuvo un recurso etiquetado de más de 20 millones de pesos por parte del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (INIFEG), para esta obra para la cual el municipio debía aportar exclusivamente el predio para ello.

Al respecto, Vicente Díaz Quiñónez, director de la escuela Secundaria Alfonso Sierra Partida, recordó que las gestiones de reubicación se hicieron desde 1982; sin embargo, más de 30 años después, se determinó que el plantel educativo no se reubicaría, luego de que por mucho tiempo no hubo avance alguno; en este sentido, lamentó que extracción ilegal de hidrocarburo cause afectaciones cada vez más cercanas a la mancha urbana.

En este contexto, explicó que la problemática que presenta el plantel educativo no es privativo de la escuela, sino que es de todo el municipio y del estado, pues existen problemáticas similares Irapuato, León, Celaya, Apaseo el Alto, entre otros.

“La parte de gestión que me tocó la hice desde 2001, cuando yo llegué como director, pero la gestión de reubicación de la institución se ha hecho desde 1982 con el primer director”, compartió.

De acuerdo con el personal de la RIAMA, por la zona atraviesan tres ductos uno de gasolina, uno de diesel y otro de gas propano.