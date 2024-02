No hubo reunión con mandos, ni el Gobernado

El presidente municipal César Prieto, consideró como mediática la declaración del Gobernador, en torno a que buscaría un acercamiento para reforzar la coordinación entre las instancias municipales, estatales y federales, tras la desaparición forzada de la buscadora salmantina Lorenza Cano Flores; ya que luego de un mes no existió tal comunicación, ni retroalimentación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), sobre los protocolos e investigaciones.

“Todavía no (hizo la declaración por hacerla) pues pregúntenle, yo creo que sí, porque yo en lo personal no he tenido comunicación, no he tenido contacto, estamos aquí puestos, digo al final de cuentas el tema de seguridad, de salud, todo, estamos para sumar (en León) nada más nos saludamos, fue para un tema de salud precisamente que tenía que ver con el Seguro Social, fue una interacción muy rápida, un saludo _”buenas tardes”_ y fue todo lo que pasó (…) ya que reclamo si ya lo sabe”, asentó.

En cuanto a las investigaciones, señaló que no se ha tenido retroalimentación alguna de parte de la FGE, lo cual dijo podría atribuirse a su misma naturaleza; “no hay retroalimentación como tal, ahora sí que es una investigación que ellos están haciendo y también para no entorpecer yo creo que ellos están teniendo su investigación muy cerrada y pues esperemos que la estén desarrollando de la mejor manera para que podamos conocer qué fue lo qué pasó y se encuentre con vida a la señora Lorenza”.

Sin embargo, César Prieto reiteró que en la competencia municipal se actuó de acuerdo al protocolo, con la búsqueda inicial, aunque dijo pudo haber existido una falta de coordinación entre las autoridades en un inicio.

“A lo mejor no hubo coordinación al inicio, nosotros hicimos la parte que nos correspondía en el tema de la búsqueda inmediata que es la parte en donde participamos y posteriormente a eso cuando ya pasa cierto tiempo le corresponde a la Fiscalía hacer toda esta investigación, por ahí había habido una noticia de que habían apresado o detenido a dos personas que posiblemente estuvieron involucradas, al final de cuentas determinó que no había elementos para considerar que hayan sido ellos probables responsables y por lo tanto fueron liberados, entonces sería cuestión de que la Fiscalía nos informara en qué punto van y ojalá que pronto se pueda encontrar con vida a la señora Lorenza Cano”, concluyó.

La declaración

El pasado miércoles 17 enero, poco más de 48 horas después en que Lorenza fue privada de su libertad, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez declaró a los medio de comunicación que la FGE, daría resultados a la brevedad para conocer su paradero, así como el de los presuntos responsables, además de que sostendría una reunión con César Prieto y otros mandos, para plantear una estrategia seguridad que permita acabar con grupos criminales que hacen daño a la sociedad.

_“En Salamanca es un tema complicado, ya hemos tenido reuniones con el Alcalde en general, se hizo cambios en el mando, inclusive recordemos que en Salamanca entró directamente la Guardia Nacional, fue de los municipios que rehízo su Policía Municipal desde cero y bueno hay que sentarnos con el Alcalde, con quien hay buena disposición y relación, para ver cómo reforzamos la entrada de más FSPE, del Ejército, ver cómo podemos retomar, pero si Salamanca es un punto, un foco rojo en Guanajuato”, admitió._