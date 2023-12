Proyecta Salamanca formación de 100 cadetes en la Academia de Seguridad Pública en 2024

Salamanca, Gto.- Con una nueva generación de cadetes en formación Salamanca cerrará el año, con objetivo de que en 2024 se recluten 100 elementos para su entrenamiento inicial dentro de la Academia de Seguridad Pública, así como rehabilitar y recuperar las instalaciones del Instituto de Formación Policial (Infopol), luego de más de cinco años de abandono, así lo informó Guillermo García Flores Secretario del ayuntamiento y encargado de despacho de la dirección general de Seguridad Pública.

“Nosotros esperamos arrancar ya el próximo año sin límite, traemos un plan muy ambicioso de cuando menos 100 cadetes y dentro de la preparación que van a estar recibiendo, pues al final también buscar que sea en ese proceso que se haga el examen de control y confianza; de hecho lo que estamos también pretendiendo es que las instalaciones que ya estaban abandonadas de la Academia, o eran conocidas como la Infopol a un costado del Ecoparque, estamos rehabilitándolas para ya que ahora sí sean usadas para lo que fueron creadas, que es este entrenamiento inicial de los elementos de los cadetes para que luego se sumen a la fuerzas municipales”, explicó el funcionario.

Para tal efecto, García Flores invitó a la población a acercarse a la dirección de la Academia para ser parte de la campaña de reclutamiento que tendrá un módulo de atención en la parte exterior de las oficinas de la Presidencia Municipal en el portal Octavio Muñoz Ledo del jardín principal, para conocer los requisitos y documentación necesaria para incorporarse los cursos de formación inicial.

Local Alta tasa de rechazo de control y confianza complica formación inicial de policías

“Estamos buscando reforzar este tema de la Seguridad Pública con más elementos de policía, entonces estamos buscando esa campaña intensiva e invitar a la ciudadanía al final el sueldo que se percibe dentro del municipio está dentro de los cinco mejor pagados del estado, también tenemos prestaciones y el ambiente laboral al final es una familia, sabemos que hay muy buenos elementos de mucho tiempo y hay elementos que se han venido incorporando”, abundó.

Aumenta confianza ciudadana

En este sentido, encargado de despacho de la dirección general de Seguridad Pública dio a conocer que en función de los resultados obtenidos a través de la corporación la percepción y confianza de la población se ha reflejado en la denuncia de hechos delictivos, lo que permite priorizar las zonas de atención y los esquemas operativos para inhibir las conductas antisociales en el municipio.

“Eso también se refleja en una confianza, esta confianza, no es que exista un incremento de denuncias, lo que hay es más confianza de la ciudadanía en ahora si denunciar, antes lo que pasaba es que la gente no denunciaba, entonces esa era la famosa cifra negra que nosotros siempre hemos dicho que tratamos de combatir, no solo el dato oficial que nosotros tenemos y este a nosotros nos permite tener ahora si ya datos estadísticos para poder implementar una mejor estrategia de seguridad”, concluyó.