Se llevó a cabo la graduación de la tercera generación de policías

Egresó de la tercera generación de la Academia de Seguridad Pública, en la que se integran como elementos de policía nueve cadetes, en este sentido el titular de la dependencia informó que aún se encuentran en formación seis aspirantes más que podrán incorporarse en el mes de octubre, mes que se espera inicie un nuevo proceso de formación.

Con la presencia del Secretario del Ayuntamiento Guillermo García Flores, Juan Ortega Gasca regidor y presidente de la comisión de Seguridad Pública, Movilidad y Protección Civil municipal, César Trinidad Jefe del departamento de zona Salamanca de PEMEX; Eduardo Jorge Alvarado, Director de la Academia de Seguridad Pública; Fermando Mogel en representación del Comandante de la 16va Zona militar; se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la tercera generación de policías municipales de Salamanca

Durante el acto protocolario, Eduardo Jorge Alvarado Director de la Academia de Seguridad Pública externó que esta tercera graduación es de gran importancia para brindar una seguridad digna a los habitantes de la población salmantina.

“Es un día muy especial para la Academia de Seguridad de Salamanca, nueve cadetes inician una nueva etapa en su vida al servicio de la sociedad salmantina. Su preparación y esfuerzo que durante cinco meses llevaron a cabo en su alma mater serán su mejor carta de presentación. En este día damos paso a una mejor visión de futuro, contentos al saber lo que van a ofrecer a Salamanca, lo cual es una inmensa responsabilidad y honor concluir esta etapa más en su vida profesional”, explicó.

Por su parte, Daniela Sandoval representante de la tercera generación de policía municipal externó unas palabras de aliento y motivación ante sus compañeros graduados y familiares que los acompañaron. “Ser policía significa tener un compromiso constante con la ciudadanía, brindando un trato digno con la mejor actitud y empatía, buscando solucionar sus necesidades, manteniendo la paz y el orden público; agradezco todo lo aprendido en la práctica constante del día a día. Gracias a todos por ser parte de este logro, esto es un compromiso de honor, valor y sacrificio”.

Posterior a ello se llevó a cabo el reconocimiento a los cadetes con mejor promedio académico y liderazgo durante el proceso de capacitación, a los elementos Sandra Ibarra García y Alejandro de Jesús Reyes.

Acto seguido se realizó la colocación el tocado por parte de los familiares a los elementos graduados en esta tercera generación, para luego hacerles entrega de los reconocimientos a cada uno de los elementos municipales. Hasta el momento se cuenta con una cantidad superior a los cien elementos de policía municipal.

Por su parte, en representación del alcalde César Prieto Gallardo, el Secretario del Ayuntamiento Guillermo García Flores, reconoció que el oficio de policía municipal no es sencillo, por lo cual enfatizó que, “estamos teniendo acercamientos por parte de la federación y lo que vamos a hacer y espero para el 2024 es tener un incremento en las condiciones salariales para los elementos de policía para que puedan tener condiciones seguridad y dignas por la cuestión que se desempeña y esto no solo es trabajo del presidente, si no de los integrantes del ayuntamiento”.

Durante este evento se llevó a cabo la entrega de un canino de la raza Pastor Belga quien lleva por nombre ULL.

Durante el tiempo que lleva la presente administración se han graduado alrededor de 50 efectivos municipales. En este sentido, el Director de la Academia de Seguridad Pública comentó que se quedaron en formación alrededor de seis elementos más para que el próximo dos de octubre poder arrancar con otra generación de policías.

