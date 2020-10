Presupuesto de Egresos, limitado para estados y municipios: Romero Hicks

Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación no está tomando en cuenta la atención a las principales necesidades que tienen el país, como lo son la pobreza, desigualdad, el campo, la salud y seguridad, pues dijo que ni siquiera esta tomando en cuenta lo que requieren los estados para salir adelante.

El Dato:

La pandemia, la economía y desempleo, violencia e inseguridad, y gobernanza y atención de la corrupción, son las cuatro crisis por las que atraviesa el país y su atención no está contemplada en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El diputado federal comentó que el Presupuesto de Egresos que tienen que ser dictaminada por los legisladores a más tardar el 15 de noviembre, tiene limitaciones muy graves para los estados y municipios, debido a que omite las peticiones y necesidades de los estados para poder continuar su desarrollo y enfrentar las crisis, como la inseguridad y la salud a causa de la pandemia.





Juan Carlos Romero Hicks dijo que es necesario que el presidente de la República dialogue con los legisladores y gobernadores.





Señaló que el Presupuesto de Egresos pareciera ser sólo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que sólo estará atendiendo los proyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería Dos Bocas.

Te Puede Interesar:

Local México debe dar certidumbre para invertir en el país: Timmons

“No combate la pobreza y desigualdad, no entiende el estimulo de la economía, ni a micro, medianos ni pequeños empresarios, al campo y la innovación, no tiene un gramo de federalismo, no hay una sola obra importante para los dos mil 457 municipios del país ni para los gobiernos estatales, sólo esta enfocado en las obras faraónicas que tiene el presidente de la República”.

Juan Carlos Romero Hicks comentó que el presidente de la República no dialoga con los gobernadores ni legisladores, y en lugar de convocar a la unidad, sigue descalificando el trabajo que están realizando los gobiernos estatales.





Juan Carlos Romero Hicks dijo que es necesario que el presidente de la República dialogue con los legisladores y gobernadores.





Por ello, dijo que es necesario que el presidente atienda las peticiones de los mandatarios, y que tome en cuenta el recurso para la atención de las cuatro crisis por las que está atravesando el país: la pandemia, la economía y desempleo, violencia e inseguridad, y gobernanza y atención de la corrupción; pero además, que exista presupuesto para proyectos de infraestructura local y haya más claridad en los criterios de asignación de gasto.

“Tenemos un presidente que no escucha ni dialoga con los gobernadores ni legisladores, en ninguna República seria el presidente deja de dialogar con los miembros del congreso (...) el presupuesto debe atender los problemas principales, son tiempos de unidad y es necesario que el presidente asuma su papel y entienda que tienen que construir la República, no puede ser central, cada entidad es soberana y se requiere del dialogo”.