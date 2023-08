Poste a punto de colapso en la colonia Nativitas

Por más de ocho días los habitantes de la calle Teófilo Luis Araujo en la colonia Nativitas, se encuentran con el temor del derrumbe de un poste de telefonía ubicado en la intersección de la calle Benito Juárez, Sofía, vecina de la zona comentó que el mal estado de este poste, se debió a un accidente presuntamente por el camión recolector de basura.

Existe una preocupación alarmante por los habitantes de la colonia Nativitas, esto luego de que sobre la calle Teófilo Araujo en su tramo de la calle Benito Juárez se encuentra un poste a punto de colapsar desde hace ocho días.

Con daño en su base y estar sostenido por el cableado telefónico, los habitantes de esta calle, externaron su preocupación, el cual pueda colapsar debido a su estado. Vecinos comentan que estos hechos se registraron durante un fin de semana.

Sofia, habitante de esta colonia externó que, “Cuando llegué a mi vivienda me percaté de que este poste se encontraba dañado, en donde en plática con mis vecinos me comentaron que lo derrumbó el camión recolector de basura, y no lo dudo porque esta esquina es un punto de la colonia donde se coloca la basura”.

Los habitantes comentaron que el camión recolector acude a esta colonia los días martes, jueves y sábado, en donde comentan que fue en uno de estos días se registró este percance.

“Nos encontramos con el temor de que en las lluvias pasadas y con los fuertes vientos se pudiera caer y causar daños, ya que aquí cerca y sobre todo en esta privada nuestros niños suelen jugar en esta calle afortunadamente no fue así, pero tememos que esto si pueda ocurrir”, explicó Sofia.

La calle Juárez es una de las principales avenidas además de la avenida Hidalgo que tiene una fluidez moderada de conductores, por lo que los habitantes exhortan a la empresa correspondientes en atender esta problemática.