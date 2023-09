Por tercera ocasión Jorge intenta cumplir su sueño de llegar a Estados Unidos

Luego de una larga travesía en la bestia de metal, para Jorge Josué Rivera es un sueño poder llegar a Estados Unidos luego de haber partido de Honduras en busca de una mejor estabilidad económica para el y su familia.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Vengo de Teguzigalpa, Honduras, este es mi tercer intento en llegar a Estados Unidos, ahorita estoy un mes y medio aquí en Salamanca con mi esposa y mi hija, ya estamos cansados y creo que ya nos iremos a continuar nuestro viaje, que para nosotros es complicado porque no tenemos ayuda; a mí me agarraron en Juárez y me dejaron en Tijuana. Ya voy para un año en lucha”, Jorge Josué Rivera, inmigrante hondureño.

En su estancia en el municipio, comentó sobre cómo es su trayecto arriba de la bestia ha sido complicado. durante su proceso de trayecto de Honduras hasta el municipio de Salamanca, explicó que fue un recorrido muy pesado y agobiante.

Explicó que a pesar de ser detenido por las autoridades migratorias, no frenaron sus metas de cumplir con sus sueños y continuar con el sueño de volver a la ciudad de Washington y continuar con el trabajo en el país americano.

“Ahorita en estos ocho meses perdí mis padres alrededor de siete meses, ya no sabemos que hacer, si continuar o regresarnos; la verdad el trayecto es algo difícil, porque desde Guatemala a Veracruz uno tiene que caminar o en autobús, pero ahorita están dando permisos a uno de 30 o 60 días de estancia dependiendo a dónde ir, pero tenemos que esperar porque son muchas personas; estamos aquí consiguiendo trabajo y luchar por nuestra hija pero ya queremos agarrar camino para Irapuato y continuar con nuestro camino”, explicó.

Lee también: Advierten sobre fraudes de ofertas laborales y cobros de apoyos sociales

Actualmente con el recibimiento que tiene en su estancia en la ciudad, ha sido el y su familia bien recibidos por habitantes salmantinos quienes a través de diversas acciones altruistas han logrado llevar su estancia de una manera tranquila, y amena mientras lograr llegar a su meta, sin dejarse caer ante las adversidades que se le pudieran presentar en el municipio de Salamanca.

Josué Rivera explicó que, “lo que uno sufre en el trayecto es complicado, pero gracias a los mexicanos no seríamos nadie, nos han apoyado el presidente municipal; en una de mis ocasiones anteriores me quedé en Sonora, trabajando en los barcos camaroneros y si me dan los papeles pues aquí me quedo; hemos sentido el cobijo de todos ustedes, no falta quien nos de comida, ropa, zapatos y mientras uno esté bien nos va mejor: he hecho trabajos de albañilería, a recoger basura, lavar carros, algo que deje un ingreso; lo que anhelo es estar de nueva cuenta en Washington, que era donde estaba”.

Jorge Josué, dio a conocer un mensaje a la población salmantina diciendo que, “el que no sueña no logra sus metas”.