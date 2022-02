Planta de ciclo combinado colocaría a Guanajuato por encima de otras entidades: César Prieto

El alcalde Cesar Prieto reconoció que de concretarse el funcionamiento de una planta de ciclo combinado en Salamanca, Guanajuato obtendría una ventaja competitiva sobre otras entidades; tras lo expuesto por Mario Morales Vielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el marco del 15 parlamento abierto de la Cámara de Diputados, sobre la Reforma Energética.

En este sentido, Mario Morales Vielmas dio a conocer ante legisladores federales, representantes de empresarios, científicos y ambientalistas, que sería en 2024 cuando se podría en funcionamiento la planta de ciclo combinado en Salamanca.

“En caso de que se llegará a construir una planta de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad aquí en Salamanca, no solamente es un tema ambiental, también es un tema de productividad, porque como sabemos que sin energía no existen las empresas y no se desarrolla la economía (…) si se llega a concretar tendríamos una ventaja competitiva sobre otros estados, Guanajuato tendría una ventaja competitiva sobre otros estados”, argumentó el presidente municipal.

Respecto al seguimiento de este proyecto, el cual suspendió su proceso de licitación en 2020, el mandatario salmantino indicó que la reactivación y asignación de recursos para su reactivación será un tema de voluntad política ante la inversión millonaria que requiere la construcción de una planta de estas características.

“Va ser un tema de voluntad política y un tema económico también, porque una planta de ese tipo vale miles de millones de pesos (…) estamos buscando que se reactive, se suspendió, se canceló por esta situación, ya había una licitación publicada, desafortunadamente esta pandemia provocó que, no sabíamos cómo iba a llegar y que recursos iban a ocupar”, refirió.

En ese contexto, César Prieto manifestó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador pretende fortalecer el sector energético y eléctrico del país a través de la nueva Reforma Eléctrica, por lo que Salamanca mantiene su interés de concretar este proyecto.

“Una planta de esta naturaleza es uno de los proyectos que bien se podrían realizar en salamanca, si estamos nosotros gestionando, estamos presionando, estamos hablando, ojalá que se concrete una obra de esa naturaleza que sería de beneficio para todos”, concluyó.

El seguimiento

En diciembre de 2021 el alcalde se reunió con autoridades de CFE, para hablar sobre la posibilidad de que la planta de cogeneración de ciclo combinado sea un hecho, este proyecto se anunció en 2019, sin embargo a mediados del 2020, CFE anunció la cancelación del proceso de licitación, prometiendo que se retomaría en el futuro cercano.

Esta planta no sólo reactivaría económicamente el municipio, sino que sería un gran impulso para todo el estado de Guanajuato y México, al contemplar una inversión de 500 millones de dólares, es decir, más de mil 100 millones de pesos.