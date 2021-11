Complicado modernizar PEMEX y CFE en el 2022

Para 2022 la modernización de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) que hay en Salamanca se avizora complicada, pues por un lado la refinería recibirá 294 millones de pesos menos que los que recibió en 2021, mientras que no fueron incluidos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente año recursos para la construcción de la planta de ciclo combinado de gas y vapor dentro de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en Salamanca.

Dejan fuera del presupuesto planta de ciclo combinado de gas y vapor.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado durante el domingo, la refinería de Pemex en Salamanca recibirá 722 millones de pesos, contra los mil 16 millones de pesos que recibió en 2021, es decir, que son alrededor de 294 millones de pesos menos para esta planta, de la que hasta el momento especialistas no han visto una real modernización de las instalaciones.

Local Ni un solo peso han destinado a Riama

Ante esto, el diputado federal salmantino, Justino Arriaga Rojas, señaló que con ello se sigue estancando la modernización de ambas plantas federales, pues por lo menos un año más estarán operando en condiciones obsoletas.

“Este presupuesto es un parche más, otra vez no es ni reconfiguración, ni modernización, ni nada, es para simplemente mantenimiento y nosotros vamos a seguir exigiéndole a Pemex que a la refinería de Salamanca y a las otras cinco que ya existen se les tome verdaderamente en cuenta, principalmente por la producción de gasolina, pero también por la seguridad de los trabajadores petroleros que se exponen día con día en las refinerías, que ya no están cumpliendo con los estándares de seguridad con los que deberían de estar”, señaló.

De acuerdo a Pemex Transformación Industrial. La refinería Ing. Antonio M. Amor producía en 2018 137 mil 952 barriles de combustible diarios y para 2021 producía 99 mil 291 barriles diarios. Sin embargo durante la visita realizada a la refinería de Salamanca, apenas hace 10 días, el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó el avance de la rehabilitación de la empresa productiva del estado, donde informó que gracias a este trabajo actualmente se procesan 110 mil barriles diarios.

En este tema, el mismo alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, señaló que la reconfiguración no sería posible, ya que todo el combustóleo que se genera pasará directamente por ductos hasta la refinería de Tula, por ello vendría una modernización, mas no una reconfiguración. Lo que se viene a confirmar con la reducción del presupuesto para 2022.

Buscarán que proyectos sean considerado en los remanentes presupuestales.

Se atora construcción de planta de ciclo combinado de CFE

Por otro lado la construcción de la planta de ciclo combinado de gas y vapor dentro de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Salamanca, es un proyecto que se anunció en el año 2019, sin embargo a mediados del 2020, CFE anunció la cancelación de dicho proceso de licitación, prometiendo que se retomaría en el futuro cercano.

Esta planta de ciclo combinado no sólo reactivaría económicamente el municipio, sino que sería un gran impulso para todo el estado de Guanajuato y México, además se estaría hablando de que CFE dejaría de quemar combustóleo, que perjudica la salud de los salmantinos y que sigue generando enfermedades respiratorias. Este proyecto contemplaba una inversión de 500 millones de dólares, es decir, más de mil 100 millones de pesos.

Guanajuato es el quinto estado que más energía eléctrica consume por hora en el país, lo que se explica debido al tamaño de su economía qué es la sexta a nivel nacional, además Guanajuato no cuenta con grandes centrales hidroeléctricas ni con centrales nucleares que permiten equilibrar la producción y el consumo de energía eléctrica, explicó el diputado federal.

No obstante, Justino Arriaga Rojas señaló que “la batalla no termina aquí, en el presupuesto vamos a seguir insistiendo con las reasignaciones presupuestales, hemos visto que este gobierno no es muy bueno en la ejecución del presupuesto, entonces siempre hay algunos remanentes en el gasto y esperemos que ahí se puedan dar”, finalizó.