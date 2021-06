Descarta que multihomicidios pretendan intimidar a la autoridad

León, Gto.- El fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, descartó que los recientes multihomicidios ocurridos en el estado busquen intimidar a la autoridad, pero además dijo que no tiene noticias de que un nuevo cartel haya llegado al estado.

Comentó que decir esto sería una especulación, porque la investigación está enfocada al esclarecimiento, esperan que en breve puedan obtener las órdenes de aprehensión contra los responsables. Trabajan en varias líneas de investigación para esclarecer y procurar justicia a las familias cuyos seres queridos perdieron la vida.

Reconoció que los móviles de estos multihomicidios como el de Salvatierra forman parte de la investigación y están próximos a lograr el esclarecimiento del mismo, con nombre y apellido.

Sobre los homicidios de menores, aseguró que “es preocupante que se prive de la vida a cualquier persona, pero por supuesto a un menor de edad, duele y debe ser muy doloroso ver cómo un menor de edad es privado de la vida como aconteció en la ciudad de Salamanca”, por lo que habrán de esclarecer el caso y el estado tendrá una reacción aplastante contra los responsables. No reveló mayores datos por ser parte de la investigación.

Tienen nombres de asesinos de Javier Barajas

Respecto al asesinato de Javier Barajas Piña, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda, informó que ya tienen los nombres de los responsables, inclusive tienen las órdenes de aprehensión para los responsables.

Respecto a los colectivos de búsqueda de desaparecidos, el procurador explicó que trabajan con ellos para buscar con vida a los desaparecidos, como lo han hecho en más del 92% de los casos que han presentado la denuncia. Ha habido una vinculación estrecha y de gran colaboración con la Fiscalía, por lo que cada mes realizan reuniones con los colectivos.

Es Guanajuato primer lugar en combate al narcomenudeo

Zamarripa Aguirre dijo que por cada carpeta de investigación que se apertura por el delito de menudeo, en base a las personas que hay tenidas y a los reportes que se tienen de venta de droga al narcomenudeo.

Aseguró que narcomenudeo es competencia local del fuero común, y el hecho de que Guanajuato aparezca como primer lugar en el rubro, pero “la lectura que nosotros tenemos es que tenemos el primer lugar en combate de este tipo de delitos, se dé otras entidades donde no existe apertura o es muy baja la apertura de carpetas de investigación por este tipo de delito, sería preocupante, como si no existiera este delito o no se estuviera combatiendo”.

Homicidios dolosos relacionados disputas de grupos delictivos

A nivel estatal el 92% de los homicidios dolosos se relacionan con disputas de grupos delictivos, pero en el caso de León es un porcentaje menor, pues hay delitos de otra índole como riñas, otras causas, este año se han tenido 12 feminicidios, entre otros. Hacen un análisis cada semana con la consigna de reducirlo.

Zamarripa comentó que tiene un compartimiento de información con los tres niveles de gobierno, sostienen cada semana para intercambio de la misma. Sostuvo que la incidencia de delitos en cada municipio tiene connotaciones diferentes.

Guanajuato ha tenido una incidencia de más de 24% en homicidios dolosos y espera que esa tendencia que tiene desde diciembre del 2020 continúe de manera sustentada.

Cierran recursos financieros a estructuras delictivas

Por su parte, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, señaló que Guanajuato, a partir de noviembre 2020, tiene una disminución sostenida del número de homicidios dolosos en la entidad y sigue la tendencia en disminución. Traemos un 20% de homicidios en disminución desde noviembre hasta la fecha.

Dijo que existe coordinación en las actividades, porque consideran que parte de las “pinzas por cerrar” son el combate a los recursos financieros de las estructuras de la delincuencia organizada, lo que han visto en las mesas de seguridad y coordinación.

Local CJNG o el de Sinaloa tras control del estado

Por otro lado, la propuesta de Secretaría de Seguridad Pública planteada el gobernador, le permitirá emitir un decreto, para hacer comparativo entre entidades federativas y en qué derechos tienen los policías y los agentes de seguridad a fin de que permanezcan en el tiempo y en circunstancias de riesgo se puedan hacer cargo de su seguridad momentánea cuando hay una amenaza real de la delincuencia en contra de ellos agentes de seguridad penitenciaria y pública.

La amenaza debe estar documentada para activar el mecanismo, no es una petición individual sino un derecho formal para los agentes. Habrá un Consejo de Honor y Justicia y un nuevo cuerpo colegiado interno, integrado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública valorará y determinará las acciones a seguir.