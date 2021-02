Plaga de mosquitos afecta a 4 colonias

Al menos cuatro colonias ubicadas en la zona sur del municipio denunciaron la proliferación de una plaga de mosquitos, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades de salud para realizar los trabajos de fumigación pertinentes.

Plaga de moscos representan preocupación para habitantes de esas zonas.

La propagación de estos insectos ha afectado a varias colonias ubicadas al sur de la ciudad entre las que destacan Soto Inés I y II, El Campanario, San Pedro y Las Estancias, y los cuales radican mayormente en las áreas verdes de estos lugares.

“Estamos batallando mucho con estos animales, hemos tratado de eliminarlos con raidolitos e incluso con humo pero no hemos podido ahuyentarlos, pero no funciona, la verdad estamos muy preocupados porque no sabemos si se trata de mosquitos que contengan enfermedades como Dengue o Zika” , señaló Mauricio Hernández, vecino de la colonia Soto Inés I.

Los habitantes de la zona señalaron que también han implementando algunas acciones como cerrar ventanas y poner tela mosqueteras, sin embargo para impedir que esto insectos ingresen a su viviendas, sin embargo sus intentos no han surtido el efecto necesario.

Esta problemática la llevan padeciendo desde hace más de un año, por lo que pidieron la intervención de las autoridades sanitarias, al considerarlos un riesgo para su salud y la de sus familias.