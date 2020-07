Pierde Guanajuato 42 mil empleos en 5 meses

CELAYA, Gto.- El Secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga Díaz, informó que debido a la pandemia, hasta mayo se perdieron en Guanajuato más de 42 mil empleos en los distintos sectores económicos; pero el gobernador Diego Sinhue Rodríguez ha aplicado estrategias para el apoyo de las empresas hasta de 2 millones de pesos por beneficiado.

“En enero y febrero iba muy bien la cifra, se había generado aproximadamente 8 mil empleos. El gobernador Diego Sinhue Ramírez dio préstamos a las empresas por más de 4 mil 400 millones de pesos en dos etapas, la primera fue de 820 millones de pesos, para apoyar a 4 mil 200 empresas, con montos de hasta 500 mil pesos; mientras que en la segunda etapa se apoyó con montos de hasta 2 millones de pesos, y en donde los beneficiados no pagan interés ni capital por siete meses”, detalló.

Amplió que en la segunda etapa, ya con las solicitudes recibidas, si todas se llegaran a autorizar, sería mil 400 millones de pesos; y recordó que el servidor público no puede estar arriba de la ley, y como sí se están pidiendo garantías en la segunda etapa, se debe esperar para todo el trámite, porque se lleva ante notario, y eso hace más lento todo el proceso.

Dijo que hay todavía tres mil millones de pesos, porque mucha gente no quiere meter una garantía, pero también no se puede regalar todo el dinero, porque no alcanzaría para todos los guanajuatenses, y no sería justo darles a unos y a otros no.

Expuso que la labor de todo buen gobierno no es se paternalista, sino facilitar, es apoyar, por lo que el gobierno de Guanajuato está tratando de ayudar para perder el menor número de empleos posibles, y buscando generar nuevas estructuras porque el mundo está cambiando.

“La digitalización y la conectividad son los dos factores que generan la inteligencia artificial, la cual detonó una velocidad en el mundo que no se había visto en la historia de la humanidad. Nuestras estructuras actuales están obsoletas, y para ser competitivos necesitamos cambiar. Y en la Secretaría de Desarrollo Económico estamos por implementar una nueva estructura para tener una mejor competitividad”, precisó.

Reconoció que la pandemia afectó la economía a nivel mundial, y desafortunadamente no hay vacuna, y para ello, el gobernador tiene resguardado 750 millones de pesos para cuando salga la vacuna contra el coronavirus.

“Desafortunadamente las decisiones que se han tomado a nivel federal, van a encrudecer la crisis tanto en inversiones como en creación de empleos. Lo más importante para la generación de empleos y de inversiones es la certeza y seguridad que tengan los inversionistas, y las decisiones como el aeropuerto y energéticos crean temor en los inversionistas nacionales e internacionales”, señaló.

Sobre el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), comentó que será parecido al pasado TLC, en donde al 2019, en exportaciones el país creció 710 %, y Guanajuato el 7 mil 800%, lo que representa que el país crece menos del 10 % de lo que Guanajuato creció.

Para concluir, señaló que en atracción de inversiones, el país creció el 600% y Guanajuato creció el 6 mil 800 %, que representa 10 tantos más que la federación; y se espera que sea semejante con el nuevo Tratado de Libre Comercio.