“Ninguna posibilidad de fraude electoral”

La posibilidad de que exista un fraude electoral en Guanajuato es nula. Para ello tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) han trabajado por más de ocho meses, para que la ciudadanía, la cual es la que realmente hace la elección, pueda vivir un proceso democrático, pues por ello se ha caracterizado el estado, por tener elecciones limpias y tranquilas.

En ello coincidieron Jaime Juárez Jasso, presidente del Consejo Local del INE en Guanajuato, y Mauricio Guzmán Yáñez, consejero presidente del IEEG, quienes en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana señalaron que todo está listo para tener unas elecciones tranquilas, limpias y donde el fortalecimiento de la democracia sea el objetivo principal de este proceso electoral que ha sido llamado el más importante y el más grande de la historia reciente en el país.

Mauricio Guzmán Yáñez dijo que se tiene todo listo para el proceso electoral del seis de junio.

Más de 69 mil funcionarios de casilla participarán en la jornada electoral del seis de junio

“En jornadas electorales anteriores no hemos tenido incidentes graves que impidan el funcionamiento de la casilla o que se roben las urnas o que algo pase, no ha habido esos elementos (...) nosotros consideramos que las condiciones están dadas para que sea similar y no tendría por qué ser distinto en esta ocasión y confiamos en que será una fiesta cívica con alta votación”, dijo Jaime Juárez Jasso, quien señaló que se ha creado toda una atmósfera para mantener unas elecciones tranquilas y donde incluso, a pesar de ser intermedias, se espera que pueda haber una copiosa participación que supere a procesos anteriores.

Por su parte, Mauricio Guzmán Yáñez consideró que debe confiarse en la democracia que se tiene en el estado y en el país “porque yo creo que no tenemos otra opción, no hay manera de no aspirar a la búsqueda de este ideal, que es la democracia, sin la participación ciudadana y hemos contado con esta participación históricamente en Guanajuato, un estado que se debe preciar de ello”.

Las credenciales de elector cuentan con más de 20 candados de seguridad

Mauricio Guzmán Yáñez señaló que la misma ciudadanía es la que ha hecho los procesos electorales, pues de ello se trata, de que sean las mujeres y los hombres de cada colonia quienes cuenten los votos, quienes tengan todo listo en las casillas, quienes salgan a votar. Por ello, dijo, no hay condiciones para que haya trampas en este proceso.

Seguridad garantizada para la democracia

A pregunta expresa sobre su opinión respecto a los dichos emitidos por algunos candidatos, que de manera sistemática han sugerido la posibilidad de un fraude electoral, Jaime Juárez Jasso dijo que eso es prácticamente imposible de que pase en Guanajuato con las condiciones de seguridad electoral que tienen tanto el INE como el IEEG.

“Respetamos todas las opiniones, pero no estamos de acuerdo, porque todo lo que estamos haciendo es generar toda una cadena de confianza donde participan miles y miles de personas en la organización de la elección y no hay posibilidad con las reglas actuales de hacer ningún fraude electoral, no hay posibilidad”, aseguró.

Por su parte, Mauricio Guzmán Yáñez reiteró que quienes hacen la elección, quienes cuentan los votos, quienes hacen toda la revisión de documentación electoral antes, durante y después de la votación son ciudadanos, “son nuestros vecinos, nuestros familiares, entonces sería estar desconfiando de ellos, porque realmente es la ciudadanía la que hace la elección.

En entrevista con el director estatal de OEM, los titulares del IEEG y del INE garantizaron una jornada cívica y democrática en Guanajuato.

“No hay posibilidad con las reglas actuales de hacer ningún fraude electoral, no hay posibilidad”

Jaime Juárez Jasso | Presidente del Consejo Local del INE en Guanajuato

“Las boletas están en nuestros consejos distritales, pero están resguardadas por el Ejército Mexicano, están blindadas, tienen medidas de seguridad, están foliadas, tienen marcas de agua, hilos de seguridad.

“Entonces, por donde se le vea, están garantizadas las medidas de seguridad para descartar cualquier posibilidad de fraude electoral. Por supuesto que hay expresiones de los actores político que no compartimos y que son posicionamientos mediáticos, pero ellos han estado acompañando todas las actividades del proceso electoral”.

Ejército electoral listo para el día de la elección

Llegar al seis de junio no fue una labor de una, dos ni tres semanas. Para cuando sea el seis de junio, habrán pasado casi nueve meses de preparación del proceso electoral, pues el proceso inició el seis de septiembre de 2020.

En el proceso electoral participarán más de 340 mil personas, incluidos los representantes de partidos políticos que podrán estar en las casillas, por lo que serán casi 700 mil los ojos que estarán vigilando el proceso.

“Podemos afirmar que estamos prácticamente listos para la jornada, a estas alturas hemos agotado ya todas las actividades que marca el calendario electoral desde septiembre del año pasado.

“Entre las tres áreas sustantivas más importantes están que actualizamos el padrón electoral y ahora tenemos un padrón electoral y una lista nominal confiable, consistente donde 4 millones 583 mil 701 personas que tienen su credencial de elector actualizada para que puedan votar”, explicó.

Estas más de cuatro millones de personas podrán votar en alguna de las siete 7 mil 745 casillas que estarán instaladas a lo largo y ancho del estado, de las cuales 80% fueron instaladas en escuelas.

“Los funcionarios de casilla son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares. La ciudadanía es la que hace la elección e históricamente en Guanajuato se ha respetado y garantizado la democracia”

Mauricio Guzmán Yáñez | Consejero Presidente del IEEG

Los paquetes electorales están por ser entregados, ya que del 31 de mayo al 4 de junio se estarán otorgando al presidente de cada casilla para su resguardo.

En el proceso electoral participarán 69 mil 705 funcionarios, los cuales ya fueron capacitados y que estarán colocados nueve en cada casilla, de los cuales seis son propietarios y tres son suplentes.

“Todo está listo, sólo es necesario que el ciudadano acuda el día a votar, que salga y ejerza su derecho y tenemos mucha confianza en que será un proceso con una participación muy buena, pese a ser elección intermedia”, dijo el Consejero Presidente del IEEG.

Los titulares de los institutos electorales indicaron que se ha trabajado arduamente para tener un proceso democrático seguro.

Medidas sanitarias garantizadas

Jaime Juárez Jasso explicó que para garantizar la asistencia del electorado de manera segura a las casillas se ha diseñado todo un protocolo sanitario, para que el riesgo de algún contagio sea el mínimo.

Por ejemplo, desde antes de la instalación de las casillas se desinfectarán todos los lugares y se promoverá la sana distancia. Para los funcionarios de casilla todos deberán portar cubrebocas y careta durante la jornada electoral.

El INE y el IEEG han determinado que sólo podrán ingresar dos votantes de manera simultánea a las casillas. Cuando las personas lleguen, deberán portar cubrebocas, se le aplicará gel antibacterial, tendrá que sanitizarse en el tapete que habrá instalado y podrá ingresar.

A su ingreso, deberá mostrar su credencial a los funcionarios de casilla, éstos harán el cotejo de la información y le pedirán que deje su credencial. Le darán sus boletas para que acuda a las mamparas,que en esta ocasión no estarán cubiertas con plásticos para evitar todo contacto con la persona. Las personas podrán votar con los marcadores que ahí habrán o bien, pueden llevar su propia pluma; si votaron con el crayón de la casilla, se les dará una toalla húmeda para que la use.

Una vez emitido su voto, deberá volver con el funcionario, tomar su credencial para votar y sostenerla, en lo que le es marcada; a la hora de salir, podrá volver a colocarse gel antibacterial y retirarse del lugar.

“Todo está dispuesto, hay condiciones para que las elecciones sean una fiesta democrática, una fiesta cívica y por ello hemos trabajado para que todo funcione a la perfección, con seguridad para los electores, para que vivan la democracia”, dijo el presidente del Consejo Local del INE en Guanajuato, Jaime Juárez Jasso.