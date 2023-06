Piden mantener patios limpios para evitar proliferación de fauna nociva

Para evitar la proliferación de insectos nocivos como el mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades, la Secretaría de Salud de Guanajuato a través de la Jurisdicción Sanitaria V, mantiene la campaña de discusión a través de la cual se recomienda a la población a mantener limpios los patios en sus hogares, así como evitar almacenar agua en recipientes descubiertos o residuos estancados, además de evitar acumular cacharros o contenedores donde el insecto pueda depositar sus huevecillos.

Al respecto, Juan Jesús Martínez García titular de la Jurisdicción Sanitaria V, refirió que tener contenedores con agua limpia destapada, propicia criaderos potenciales del vector, ya que este se desarrolla en agua limpia, de lluvia o bien en floreros dentro de las casas, así como en cacharros como llantas y fierros viejos; razón por la cual pidió a la población evitar este tipo de criaderos potenciales.

Aunado a ello se dijo que mantener un patio limpio son las acciones que también contribuyen a reducir y prevenir la proliferación de fauna nociva como alacranes, arañas, ratas, chinches, cucarachas, pulgas, por mencionar algunos que son transmisores de algunas infecciones o enfermedades; “al realizar estas acciones se protege la vivienda de criaderos artificiales, al mismo tiempo que será un espacio para convivir y divertirse con su familia”, indicó.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, la mejor manera de evitar enfermedades es prevenir, en este caso mantener patios limpios, no dejar agua estancada ni almacenarla en recipientes abiertos, permitir la ayuda de vectores, así como adoptar las recomendaciones generales como lavado de manos antes de comer y después de ir al baño, además de que en esta temporada de calor no exponerse directamente al sol por tiempos prolongados y mantenerse hidratados para evitar quemaduras en la piel o golpes de calor, además de comer frutas y verduras, y ante cualquier síntoma no auto medicarse y acudir a su centro de salud más cercano.

Respecto al dengue se informó que es una enfermedad cíclica, cuyos síntomas son fiebre de más de 38 grados, dolor articular y de cabeza intenso, dolor ocular o intraocular, náuseas, vómito, y dolor abdominal; “si padecen alguno de estos síntomas reiteramos a la población no auto medicarse y acudir a su unidad de salud más cercana”, concluyó.