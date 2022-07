Piden destitución de juez y elemento de ministerio público

Javier Sánchez, en compañía de familiares y amigos piden que se revierta la patria potestad emitida por la juez Blanca Esthela López Mares, ya que supuestamente violaron los derechos del menor Caín Alexander Sánchez Moreno.

Durante el día de hoy, desde la avenida Faja de Oro hasta llegar a las instalaciones de la presidencia municipal, un contingente de aproximadamente 20 personas circularon por las principales avenidas de la ciudad en donde exigían justicia para Caín Alexander Sánchez Moreno.

Piden la destitución de la juez Blanca Esthela López Mares

Javier Sánchez, padre del pequeño Caín, puntualizó que la marcha se realizó con la finalidad de evidenciar a la jueza Blanca Esthela López Mares quien adscrita con el elemento del ministerio público Alejandro Medina Mendoza atentaron con la integridad de su hijo Caín de un año cuatro meses de edad.

“Jamás pensé el viacrucis que me enfrentaría solamente por el hecho de ser hombre, para probar en contra de la violencia por omisión de cuidados hacia mi hijo Caín por parte de su madre Concepción; ella se quedó con la patria potestad hasta un mes y fracción de edad de nuestro pequeño, durante este tiempo ella fue omisa de proporcionarle los cuidados de un recién nacido, lo que está probado en el juicio, por ello mismo demande la guardia y custodia de nuestro hijo la cual fue otorgada desde el mes de abril del año pasado hasta septiembre del 2021”, añadió.





De esta manera, Javier Sánchez, detalló que la juez le otorgó el cambio de guardia y custodia a Concepción a pesar de que mostró las pruebas de omisión de cuidados, además de abandono de un tratamiento de salud mental en el municipio de Celaya.

Llegará hasta las últimas instancias para recuperar a su hijo

“Nuestro hijo padeció enfermedades de las cuales recaía y no se compuso hasta que llegó a mis cuidados, tampoco lo llevo a que se le aplicara la vacuna correspondiente y cuando me lo entregaron yo le aplique todas las vacunas; cuando me lo entregaba el no estaba rozado, sucio de su ropa y sus uñas, fue hasta noviembre del 2021, que su piel se estaba descamando, y yo informe al juzgado, lo cual la juez hizo caso omiso”, añadió.

Ante estos hechos Javier detalló que posteriormente llegará hasta las últimas instancias para que se pueda dar una solución favorable hacia su persona, y sobre todo, en favor de su hijo Caín.